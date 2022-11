Češi vymysleli včelí nemocnici. S nápadem chtějí dobýt svět

Začalo to spoluprací dvou Čechů – Tomáše Linharta a Jana Ráji. Tomáš, povoláním učitel, chodil pro svačiny do malého obchůdku, kde ho zaujalo včelí hnízdo přímo nad vchodem. Vášnivý včelař netušil, že ho nenápadné včelí stavení později nakopne k vlastnímu objevu – ekologickému úlu, který je zároveň včelí nemocnicí, hubící kleštíka včelího.

„Jako včelaři víme, že divoce žijící včely žijí maximálně jednu nebo dvě sezony. Od osmdesátých let je ničí roztoč varroa destructor, který se rozšířil z Asie do celého světa,“ vypráví Jan Rája.

Zásadní je přitom dodržet optimální teplotu. Při 38 °C roztoč ztrácí rozmnožovací schopnosti, při 40 °C hyne. Zahřívat se musí jen horní nástavek s plody, zatímco včely, které by vysokou teplotu nevydržely, se přesunou do spodní části svého obydlí. Asi dvacet procent roztoče se drží na včelách, ale nejdéle po pěti dnech se přesouvá na plod. Proto se léčba pro stoprocentní úspěšnost provádí s odstupem několika dnů dvakrát.

Do společnosti nedávno vstoupil investor. František Sobotka, který podniká se zabezpečovacím zařízením na železnici, jenž se nadchl pro včelaření a vložil do firmy několik milionů korun. Z peněz se zaplatí vývoj technologicky vyspělejšího úlu, zajištění vlastního skladu, který urychlí výrobu, a také expanze do zahraničí.

Apis Innovation už své termosolární úly prodala do řady evropských zemí, do USA, Kanady, Velké Británie, ale i na Nový Zéland, do Jordánska a nyní jedná o dodávkách do Austrálie.