Dělení ČEZ: Dva roky času a spousta nástrah

Vládní návrh nového Zákona o přeměnách společností, označovaný jako lex ČEZ II, vyvolává poslední dobou mezi investory vlnu neklidu. Tvůrci tohoto zákona, který již doputoval do Poslanecké sněmovny, ho prezentují jako snahu o harmonizaci legislativy, která není zaměřena na konkrétní společnost.

Na odborné diskuzi pořádané společností Patria Finance mimo jiné zaznělo, že potenciální rozdělení energetického podniku ČEZ s sebou přináší různá rizika včetně otázek kolem časování a nákladů. Celá kauza v posledních týdnech neustále skloňovaného zestátnění ČEZ navíc postrádá jasnou komunikaci ze strany státu jakožto většinového vlastníka, který by jasně vysvětlil, co přesně s podnikem zamýšlí.

Současný návrh zákona tvoří v současné době pouze jakousi infrastrukturu, která říká, jakým způsobem by korporátní přeměna měla proběhnout. Komplexní dělení podniku by přitom obsahovalo poměrně mnoho jednotlivých kroků, které mohou být navíc umocněny různými soudními spory.

Jedním z řečníků na téma kolem potenciálního dělení ČEZ byl i expert na fúze a akvizice z Patria Corporate Finance Petr Dědeček, který se podílel na řadě akvizic v regionu střední a východní Evropy. V rámci diskuze podrobně popsal transakční proces, pokud by dělení podniku mělo opravdu nastat.

„Když se připravuje korporátní přeměna nebo strategická změna ve společnosti, je důležité mít ideální platformu pro diskuzi o těchto plánech. V případě ČEZ je ta platforma zastoupena dozorčí radou, která zahrnuje zástupce akcionářů a managementu. Na této platformě by mělo docházet k diskuzím a dohodám o tom, jaké změny se budou realizovat a jakým způsobem,“ řekl v úvodu Dědeček.

„Poté přichází faktické rozdělení, které přináší mnoho výzev. Když se na to podíváme z vršku, skupina ČEZ se skládá z 208 společností, a každou z nich je třeba ocenit a posoudit, kam přesně bude patřit. ČEZ se skládá z několika segmentů, nejen z výroby elektrické energie, ale i z různých sekcí uvnitř výroby, jako je velká výroba, malá výroba, emisní a bezemisní výroba, teplárenství a podobně,“ nastínil Dědeček složitost dělení.

To však zdaleka není vše. Pod energetickou firmu patří také investiční společnost s minoritními podíly v dalších firmách s řadou projektů. Další otázkou je rovněž zadluženost podniku. ČEZ má ve svém portfoliu určité závazky, jako jsou například eurobondy či úvěry. Podle Dědečka při transformaci podniku budou mít slovo tudíž i věřitelé, kterých se dělení firmy bude samozřejmě také dotýkat.

Vzhledem k tomu, že s akciemi ČEZ se obchoduje na pražské burze, může být plné stažení z burzy nebo kotace „nového“ ČEZ na burze rovněž složitým procesem, který může zabrat určitou dobu. I to je podle Dědečka úkon, který musí být proveden ještě před faktickým dělením podniku.

Expert dále popsal, že samotné fyzické rozdělení ČEZ by mohlo od spuštění, tedy od samotné diskuze na úrovni dozorčí rady, až po samotné fyzické dělení trvat přibližně dva roky. Z toho zhruba rok by zabrala přípravná fáze a dalších 12 měsíců fáze exekuční.

Pokud by se stát rozhodl minoritní akcionáře plně vykoupit a podnik nedělit, mohl by se vydat podobnou cestou, jakou se vydala Francie, když usilovala o zbývající 16procentní podíl v energetické společnosti EDF. Ten měl hodnotu v přepočtu přibližně 240 miliard korun.

„Pokud bychom vzali v úvahu průměrnou cenu akcií ČEZ za posledních šest měsíců, která je kolem 1007 korun, a hovoříme o ceně 1500 korun, což by znamenalo 50procentní prémii pro minoritní akcionáře, dostáváme se na částku 250 miliard korun. Pokud by prémie činila 30 procent, mluvíme o zhruba 215 miliardách korun. Je to legitimní a relativně jasná cesta, která zafungovala ve Francii,“ má jasno Dědeček.