Dopady války vyčísleny: 60 procent firem omezuje investice

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Výstavba nové výrobní haly technických textilií společnosti Juta v Úpici má už vydané stavební povolení. Přesto je zatím odložena.

„Počítáme a počítáme. Nikdo neví, co bude a my si musíme udržet cash flow, abychom neohrozili stabilitu firmy. Kolik investic celkově škrtneme, zatím nevíme, možná padesát procent,“ říká majitel největší textilky v zemi Jiří Hlavatý.

A podobně teď uvažuje většina českých podniků. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy mezi stovkou firem bude letos investiční aktivita v Česku menší, než se původně předpokládalo. Kvůli dopadům války, drahým energiím, surovinám a inflaci až 60 procent firem objemově omezí své investice. S jedinou výjimkou – peněz na výzkum a vývoj.

40 procent firem čeká pokles zisku

„Podniky za sebou mají dva náročné roky pandemie a bojují se zdražováním či nedostatkem některých vstupů (materiálů). Až 40 % podniků letos navíc očekává meziroční pokles zisku. Přestože firmy chtějí investovat a potřebu investic si uvědomují, udržet investiční rozpočty je pro ně stále složitější,“ dodává Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Výstavbu nových prodejen zatím zabrzdil i Vít Kutnar, majitel stavebnin DEK. „Ten důvod je nejistota a to, že nevíme, co bude,“ vysvětluje.

A nemusí jít jen o odkládání investic. Podle Svazu přibývá i firem, které kvůli rostoucím nákladům na podnikání začínají mít problém s financováním.

Čtvrtina firem kvůli válce na Ukrajině a geopolitické situaci také zvažuje změnu své exportní strategie – případně už ji změnila.

Letos investujeme kolem osmdesáti milionů korun do nového energetického centra v našem výrobním závodě. Cyril Svozil, majitel Fenix Group

Většina z nich se chce více zaměřit na státy Evropské unie, podniky by ale rády častěji exportovaly také třeba do Asie nebo Severní a Jižní Ameriky. „I když naše orientace na Evropskou unii trvá, měli bychom se snažit hledat další možnosti i mimo ni. Ve Svazu průmyslu a dopravy proto průběžně jednáme s ministry o podnikatelských návštěvách dalších lokalit, které jsou exportně zajímavé. Je to především jihovýchodní Asie, zbytek postsovětského prostoru, Jižní a Severní Amerika nebo Afrika. Do těchto oblastí by měl stát také soustředit institucionální podporu exportérů,“ dodává Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

A za pravdu mu dává i Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade. „Doporučujeme diverzifikovat obchod, hledat nová teritoria. Třeba těžební průmysl v Rusku byl velmi zajímavou oblastí pro české firmy a vím, že třeba teď se podařilo zorganizovat úzce zaměřenou sektorovou misi do Chile, což je opět země se silným těžařským profilem.“

Sázka na nové trhy teď vyšla například sklářské společnosti Moser. „Nové trhy jsou ve Střední Asii. Tádžikistán, Turkmenistán a podobně. Odtud máme zajímavé zakázky. Největší aktivita je ale v USA,“ potvrdila nedávno SZ Byznys i Kateřina Zapletalová ze společnosti Moser.

Zdražování a zdražování

Firmy teď bojují nejenom s nejistotou, ale hlavně s extrémním zdražováním – materiálů, surovin i energií.

„Ceny energie jsou jedním z nejpalčivějších problémů firem. Dokazují to i investiční plány podniků na letošní rok. Do úspor energie chce letos investovat 62 % firem. Pro necelou třetinu z nich je to dokonce investiční priorita. Firmy očekávají, že takové investice jim náklady na energie do budoucna sníží,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.