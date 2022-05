Evropská unie zvažuje další společný dluh. Tentokrát na obnovu Ukrajiny

Evropská komise rovněž plánuje půjčky z rozpočtu EU, za které budou ručit členské státy a jež by měly zajistit Ukrajině finanční prostředky na výplatu nutných mezd a dávek. Půjčky mohou v příštích třech měsících dosáhnout až 15 miliard dolarů, řekl agentuře Bloomberg úředník, který si nepřál být jmenován.

Komise by podle zdroje agentury měla návrh předložit už 18. května. Dokument bude součástí širšího balíčku, který má řešit finanční potřeby Ukrajiny. Pro tento účel by mělo vzniknout společenství se zeměmi G7 a dalšími státy, přičemž EU by se ujala vedení.