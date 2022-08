Hoteliéři se bojí zimy. Vládě jsme fandili, ale zklamala nás

„Musím říct otevřeně, že mnoho podnikatelů tuto vládu podporovalo a věřilo, že bude chápat podnikatelské prostředí. Tady se budovaly firmy řadu let a nyní mají skutečně existenční problémy,“ říká Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací (rozhovor jsme natáčeli během středečního jednání vlády - pozn. red.)

„Podle toho, co slyšíme, podnikatelé zažívají velké zklamání z toho, co se teď odehrává. Když se bavíme s kolegy z Rakouska, Řecka i jiných zemí, tak tam už nějaké kroky jsou učiněny, aby ty dopady byly co nejmenší,“ upozorňuje.

Co by mělo od vlády podle vás zaznít?

Obecně je to nějaké opatření, které by zkrotilo ten současný prudký nárůst cen, který všeobecně podnikatelé nejsou schopni dlouho ustát. Evropská komise schválila už někdy v březnu dočasný rámec pro pomoc podnikům, který může každý členský stát využít. Některé státy tak už činí, zatímco u nás ta pomoc stále nepřichází.

Teď se diskutuje o zastropování cen energií, což ovšem budí otázku, na jaké úrovni. Pokud by ty ceny měly být zastropovány na té úrovni, kde jsou teď, nebo na nějaké úrovni, která se diametrálně liší od toho, co tady bylo na začátku tohoto roku, tak prakticky to bude stejná situace.

Pro příklad uvádím 60pokojový hotel, kterému vzrostly měsíční platby z 80 tisíc na 800 tisíc. Takovéto nárůsty už skutečně nikdo není schopen udržet.

Říkáte, že neřešení energetické krize vyvolává mezi podnikateli paniku. Jak konkrétně? Bojí se, že neufinancují provoz?

Zvláště v našem oboru, kdy máme za sebou dva roky pandemie a poměrně velkých ztrát, přichází teď prudký růst cen energií, mluví se možném omezení dodávek plynu, o regulaci teploty na pokojích a nikdo nedostal jasnou odpověď, jak budeme tuto situaci řešit. Takže je celkem logické, že podnikatelé mají vážné obavy, jak bude vypadat podzim a zima.

V jaké náladě jsou?

Už teď někteří hoteliéři krachují?

Já si nemyslím, že teď dochází k nějakým hromadným krachům. Já jsem to uvedl na tom jednom příkladu zcela záměrně, protože za první půlrok tohoto roku se zvýšily všeobecně náklady v našem oboru zhruba o 25 procent. Teď to dál pokračuje.

Pokud bychom teď měli ceny energií a jejich růst promítnout do ceny pokoje, tak jenom v tomto případě, v tom 60pokojovém hotelu při 60procentní obsazenosti by museli zvýšit cenu o 750 korun. A to už je ten pokoj neprodatelný.

Mnoho z našich členů skutečně uvažuje o omezení provozu, což jinými slovy znamená, že je to další rok, kdy nebudou moci naplno podnikat.

Co přesně znamená, že by omezili provoz?