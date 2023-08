Kdo vsadil jen na roušky, už nepodniká. Šéfka popisuje, jak zachránit firmu

„V době pandemie do výroby nanorespirátorů naskočilo hodně firem, ale do Asociace nanotechnologického průmyslu jsme přijímali pouze takové firmy, které měly nějakou dlouhodobější vizi.“

„Už během pandemie jsme se připravovali na to, že i tak obrovská krize jednou skončí. Všechno, co jsme vydělali, jsme investovali do dalšího rozvoje, nových technologií a produktů,“ vysvětlila. Rozšířili výrobu textilií pro alergiky a vytvořili dvě zcela nové divize. Jedna se zaměřuje čistě na vývoj nových technologií, druhá vyrábí nanokosmetiku.