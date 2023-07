Když přijdou tropy, nasadí firmy ovoce, nanuky, větráky a uvolní dress code

Zároveň však platí, že venkovní a vnitřní teplota by neměla mít při spuštění klimatizace větší rozdíl než šest stupňů Celsia, jinak by lidé přechodem z horkého do studeného prostoru prochládali. Jakmile tak teploty převýší 28 °C, musí firmy nasadit další motivační faktory, které pomohou lidem zapomenout na velká vedra a zvýšit jejich výkon. Zde jdou způsoby, jak to některé firmy řeší: