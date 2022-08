Nové logo, nový model, nové plány. Škoda Auto představila velké změny

Největší česká automobilka Škoda Auto se zásadně mění. Zrychluje svou elektrickou ofenzívu a mění své logo. Do roku 2026 uvede na trh tři nové, čistě elektrické modely a do roku 2030 má pak podíl čistě elektrických vozů na prodeji značky v Evropě vzrůst na více než 70 procent. Právě do elektromobility chce automobilka v příštích pěti letech investovat 5,6 miliardy eur a dalších 700 milionů eur půjde do digitalizace.