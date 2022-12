O kolik podraží pivo? Rozhodne věrnost pivařů, říká šéfka svazu pivovarů

Atmosféru na trhu nezlepšily ani výsledky letošní sklizně chmele, která byla nejhorší za deset let. Hektarový výnos byl pak nejnižší od roku 2000. „Máme dlouhodobé kontrakty, zatím se nás to netýká. Určitě by to byl problém, kdyby se ta neúroda opakovala,“ uvedla Martina Ferencová.