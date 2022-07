Obrazem: Rozumí ohni, ruce mají od sazí a snášejí „osahávání“. Kdo je to?

Sukýnka, čelisti, hrdlovačka. Pokud někdy uslyšíte tato slova, můžete se směle přidat k rozhovoru, protože tak se mezi sebou baví kominíci vlastně o tom, co znáte – o komínu. Sukýnka je kovová manžeta, která zakrývá vstup roury do zdi a hrdlovačka je zase přístroj, který pomocí čelistí roztahuje trubku na potřebnou velikost tak, aby zapadla do druhé.

Kdo by se chtěl stát kominíkem, musí toho však znát mnohem víc než jen pár slangových výrazů. Předně se nesmí být výšek, protože běhání po střechách se štětkou v ruce je stále nejčastější kominickou činností. Měl by být silný, aby dokázal tahat těžká kamna a mohl se tak řemeslem uživit i mimo hlavní kominickou sezonu, a měl by mít rád lidi, protože s nimi bude v neustálém kontaktu.

Dobrou zprávou pro každého budoucího kominíka je, že na rozjezd samostatného podnikání nepotřebuje takřka žádné peníze. Základní vybavení lze pořídit do pár tisíc korun a na přejíždění k zákazníkům stačí staré auto. V galerii se dozvíte například to, co obnáší běžná kominická šichta, jaká překvapení lze nalézt v komíně a jaké nečekané, až hororové situace, mohou nastat a k čemu všemu se pak hodí kominické zrcátko. (Pro snadnější procházení galerií klikněte na poslední fotku v náhledu ukazujícím počet dalších snímků, pozn. red.)