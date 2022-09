Papírny větší než město. Díky odporu k plastům je čeká boom za 9 miliard

„Letos vidíme, že ceny dřeva se za několik měsíců znásobily. A do příštích let bude snížená nabídka dřeva tlačit ceny dřeva nahoru,“ vyhlíží. „Nárůst cen vyvolala snížená těžba a zvýšená poptávka,“ dodal. V době energetické krize ceny navyšuje i vyšší zájem domácností po dříví na topení. Částečně má na ceny vliv také konec importu dřeva do Skandinávie z Běloruska a Ruska po vypuknutí války na Ukrajině.

„Aby byla továrna v chodu, potřebujeme plyn. Momentálně se bez něj neobejdeme,“ říká šéf továrny. Pokud by se dodávky plynu přiškrtily, hrozilo by omezení výroby papíru podle připraveného krizového scénáře. To by mohlo negativně dopadnout i na více než 11 tisíc obyvatel města a okolí, jež závod zásobují elektřinou a teplem.