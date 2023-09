Správce solární Maliny uzavřel penězovod k firmě Libuše Barkové

V této situaci uzavřela 1. května smlouvu s firmou Misura o krizovém řízení. Stalo se tak těsně předtím, než firma vstoupila do insolvenčního řízení a získala insolvenčního správce. Původně byl součástí kontraktu s Misurou i krizový manažer Maliny Marian Klásek. Misura inkasovala do zásahu insolvenčního správce od Maliny 1,5 milionu korun měsíčně.

„Fakt, že insolvenční správce neschválil platbu za služby poskytované Energetickému Holdingu Malina společností Misura Information Technologies, ohrožuje fungování EH Malina, protože některé pozice krizových manažerů zajišťované na základě této smlouvy jsou pro EH Malina klíčové. Zatím jsou tyto klíčové služby poskytovány. Pokud by společnost Misura nebyla ochotna nadále poskytovat tyto služby bez úhrady za ně, jako činí doposud, mohlo by to znamenat až přerušení činnosti EH Malina,“ reagoval na aktuální vývoj krizový manažer Maliny Marian Klásek.