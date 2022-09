Startují nominace na EY Podnikatele roku. Pošlete své návrhy

Znáte skutečnou podnikatelskou osobnost? Přihlaste ji do soutěže EY Podnikatel roku, jejíž 23. ročník se rozběhl a který vyvrcholí červnovým setkáním v Monte Carlu a volbou světového podnikatele nebo podnikatelky.

V minulosti za Česko bojovala taková podnikatelská esa jako Zbyněk Frolík, Radim Jančura, Jannis Samaras, Kvido Štěpánek, Vlastislav Bříza či Jiří Hlavatý. A loni porota složená především z bývalých vítězů, poslala do světového finále Tomáše Čupra ze společnosti Rohlik.cz.

Všichni se shodují v jednom. Přihlaste se, má to smysl. „Účast v soutěži mně i stovkám dalším pozitivně změnila život,“ říká Podnikatel roku 2005 Radim Jančura.

„Proč se přihlásit do Podnikatele roku? Člověk si občas potřebuje připomenout, že to, co dělá, dává smysl. A mě toto nabilo energií na další růst,“ dodává i současný nejlepší podnikatel země, král 3D tisku Josef Průša.