Trh s hračkami se propadá, Lego ale roste. Letos utržil 88,5 miliardy

„Pro hračkářský průmysl to bylo náročných šest měsíců, ale získali jsme podíl na trhu a rostli jsme o deset procent rychleji než trh,“ řekl generální ředitel Niels Christiansen při představování výsledků rodinné firmy.

Prodeje stavebnic Lego od ledna do června letošního roku rostly o tři procenta po nárůstu o 13 procent v roce 2022. Větší zájem o kostky byl podle firmy mezi dospělými zákazníky i dětmi.

„Je to silný výsledek vzhledem k tomu, že jsme během posledních tří let zaznamenali mimořádný dvouciferný nárůst,“ řekl finanční ředitel skupiny Jesper Andersen. Za pět let prodeje Lego vzrostly o 89 procent. Jedná se o organický růst, dánská firma během této doby neprovedla žádné akvizice.