Lajdáctví v účtech za desítky milionů. Záchrana solární Maliny v ohrožení

Účetnictví Energetického holdingu Malina bylo vedené natolik lajdácky, že to ohrožuje i plánovanou reorganizaci padlého dodavatele domácích fotovoltaických elektráren. Ve firmě panoval chaos ve skladu i v nakládání s penězi, vyplývá z dokumentů zveřejněných v insolvenčním rejstříku. Malina má od začátku června krizové vedení. Noví manažeři se snaží dát účetnictví do pořádku natolik, aby to nakonec restrukturalizaci neohrozilo.