Drahé energie jí zlomily vaz. Teď dali věřitelé NWT novou šanci

„Míra uspokojení nezajištěných pohledávek by mohla být od 20 do 40 procent. Dlužníkovi reorganizace zvýší šance při vymáhání jeho vlastních pohledávek, které pak bude moci použít při uspokojování svých věřitelů,“ sdělil právní zástupce NWT Petr Houžvička.

Největším věřitelem se zajištěnými pohledávkami je financující banka Raiffeisenbank. Jak dříve napsaly SZ Byznys, ještě krátce před insolvencí si u finančního ústavu NWT sjednala smlouvu o úvěrovém rámci ve výši 230 milionů. Půjčku následně čerpala, přestože to bylo v době, kdy už měla dluhy po splatnosti. Dalším velkým věřitelem je Sberbank s pohledávkami za více než 122 milionů korun.

Do problémů se NWT dostala podle svých slov kvůli skokovému navýšení velkoobchodních cen elektřiny a zemního plynu a neochotě části odběratelů přistoupit na zvýšení cen, které by odpovídalo tržní realitě. Skončilo to výpovědí smlouvy o dodávkách, která se zprostředkovaně dotkla tisíců domácností v Břeclavi, Vrbně pod Pradědem a v dalších obcích.