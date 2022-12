Vláda zastropovala regulovanou část ceny energií a schválila dotace teplárnám

Vláda dnes rozhodla o zastropování regulované části ceny elektřiny a plynu. Opatření má zabránit růstu nákladů na distribuci energií. Kabinet zároveň schválil dotační program pro tuzemské teplárenské společnosti, který má omezit růst cen tepla z centrálního vytápění. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Zatímco ještě v roce 2021 tvořila regulovaná složka více než polovinu z celkové ceny elektřiny, letos to už byly jen dvě pětiny a příštím roce to bude 23,3 procenta. U plynu se podíl regulované složky postupně snížil z původní třetiny v roce 2021 na letošních 19 procent a v příštím roce ERÚ očekává pokles na 11 procent.

To jsou situace, kdy je do distribuční soustavy dodáno více elektřiny nebo plynu než uživatelé následně odeberou. Ke ztrátám dochází kvůli technickým problémům v soustavě, nepřesnostem při měření nebo neoprávněným odběrům. Kompenzace za zastropování by mělo podle materiálů ministerstva průmyslu a obchodu vyjít na 22,6 miliardy korun, většina z toho u distribuce elektřiny.