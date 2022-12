Zlaté časy pro prodej firem skončily

Pokud by tuzemská skupina e-shopů Mall Group měnila majitele teď, cena by již nebyla 23 miliard korun jako před rokem, ale pravděpodobně by byla klidně poloviční. Obchod s předním internetovým holdingem ukazuje, jak moc se změnila realita na trhu s firmami. Jejich majitelé se musejí smířit s tím, že za podniky již nedostanou tolik jako v minulých letech.