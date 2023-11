Finančník Winkler koupil na Ukrajině síť tepláren

Libor Winkler začal jezdit na Ukrajinu už dlouho před vypuknutím současného válečného konfliktu. Jeho investice do tamní energetiky jsou součástí dlouhodobého plánu, který má byznysový a společenský rozměr.

Ukrajinské teplárenství je velmi neefektivní a zastaralé a Winkler sází na to, že poválečná modernizace bude zahrnovat velkou transformaci ze zemního plynu na biomasu a další zdroje.

„Zde jde o nákup stávající sítě tepláren, ale připravujeme i jejich zefektivnění. Dále s partnery z Ukrajinského tepla připravujeme výstavbu nových tepláren na začátku příštího roku. To by mohly být další jednotky milionů eur investované do ukrajinského teplárenství,“ říká.