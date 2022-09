Švédové testují ukládání jaderného odpadu do horniny

Ten vysvětluje, že po zhruba tisíci letech zůstane v palivu asi 10 procent původní radioaktivity, která se bude ale pomalu rozpadat dalších asi 100 tisíc let. A to přináší potíže.

„Římská říše trvala asi 500 let. Poslední doba ledová skončila asi před 10 tisíci let. Takže povrch Země a lidské civilizace se mění mnohem rychleji než rychlost, jakou se může rozpadat radioaktivita v tomto vyhořelém jaderném palivu.“

Jedná se o proces známý jako geologické ukládání a vědci v zemi strávili desítky let studiem různých způsobů, jak by se dalo provést. Velká část výzkumu se provádí v laboratoři Aspo Hard Rock Laboratory, která byla vybudována nedaleko Oskarshamnu na jihu země.

Slouží k experimentům, při nichž se zkoumá, jak by se mohly odpady balit a ukládat do „hrobů“, ve kterých by se použité materiály mohly časem rozkládat. Ve skalách je zde stovky metrů pod zemí vykopaná síť umělých jeskyní, do kterých se odpad ukládá.