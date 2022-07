„Vyšší moc“, tak Gazprom Německu oznámil, že nesplní dodávky plynu do Evropy

Ruská společnost Gazprom se snaží vyvázat z odpovědnosti za neplnění závazků vůči německému odběrateli Uniperu. Oznámila mu, že důvodem neplnění je zásah vyšší moci. Německý podnik ale sdělil, že oznámení Gazpromu neuznává, protože má retroaktivní účinnost, a to od 14. června. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

„Uniper se domnívá, že je to neopodstatněné. Tvrzení o zásahu vyšší mocí proto oficiální odmítl,“ uvedl německý podnik.

Reuters krátce předtím s odkazem na své zdroje napsal, že Gazprom vyhlásil zásah vyšší moci na dodávky zemního plynu do Evropy nejméně jednomu významnému odběrateli, kterého ale nejmenoval. Odvolával se na dopis Gazpromu s datem 14. června, později uvedl, že dopis má datum 14. července. Účinnost oznámení je od 14. června.

Nord Stream 1 je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do EU, nyní ale prochází pravidelnou údržbou. Trvat by měla do 21. července a zejména Německo už dalo najevo, že má obavy, aby po údržbě začal plyn tímto potrubím vůbec znovu proudit.