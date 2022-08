Očkování proti covidu: Kam pro čtvrtou dávku a zčervená mi bez ní Tečka?

Pro druhou posilovací dávku očkování proti covidu-19 si lidé mohou chodit už od 18. července. Nyní se mohou případným frontám vyhnout pomocí registrace.

Vláda přeočkování doporučuje všem nad 60 let a lidem s oslabenou imunitou, například lidem po transplantacích nebo chronicky nemocným.

Přinášíme odpovědi na klíčové otázky kolem další fáze očkování.

Jak se zaregistrovat a co potřebuji?

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje návštěvu portálu ceskoockuje.cz, kde se kromě dalších informací nachází i rozcestník směřující na Centrální rezervační systém. Tam už je proces stejný jako v předchozích kolech očkování: nejdřív systému dáte vědět, že o očkování máte zájem a do jakého místa chcete. Následně od tohoto centra čekáte na tzv. zvací SMS s šestimístným PIN 2, ten zadáte a zvolíte si přesný termín očkování.

„Pokud někdo přemýšlí o tom, že se na 4. dávku registruje, bude potřebovat mobilní číslo, ze kterého se registroval posledně, a kartičku pojištěnce. To mu bude stačit, aby mu na webu naskočily údaje, které už několikrát vyplňoval. Pokud telefonní kontakt žádný nemá, je možné využít walk-iny nebo věc zkonzultovat s praktickým lékařem,“ přiblížil náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Pojem walk-in ministerstvo používá pro místa bez registrace, kam lidé mohou přijít, aniž by se kdekoliv přihlašovali. Nevýhodou mohou být fronty, které se na některých místech tvoří.

Kam tedy pro očkování jít a jak dlouho si počkám?

Mapu očkovacích míst najdete na ockoreport.uzis.cz. Jednotlivá centra uvádí, pro jaké dávky očkování můžete přijít, zda na místě očkují i děti, případně jaké látky mají pro zájemce k dispozici. Pokud jde o 4. dávku, zatím ji nabízí asi 127 očkovacích center.

„Máme představu, že od září a října by se na jednotlivých místech začalo více očkovat. A to tak, abychom umožnili očkování přibližně 38 procentům populace, což nám z průzkumu vyšlo jako procento, které má zájem o očkování. Dalších 20 procent je nerozhodnuto a na ně bude cílit nová kampaň. Co se týká očkování na podzim, máme domluvenou spolupráci s neziskovým sektorem, Hospodářskou komorou a dalšími,“ upřesnil Pavlovic během představení nové informační kampaně na podporu očkování.

Jak dlouho si na zvací SMS počkáte, je ale individuální a může jít i o několik dní. „Záleží podle očkovacího místa. Je rozdíl třeba i mezi Prahou a kraji. Proto jsme právě chtěli spustit centrální rezervační systém, aby člověk nemusel jít na walk-in a nemusel tam čekat tři hodiny. Je to spíš cíleno na lidi, kteří mají málo času - vezmou si od zaměstnavatele na hodinu volno a přijdou,“ dodal Pavlovic.

👍O 2. posilující dávku vakcíny proti Covidu-19 je ve FTN zájem❗️

➡Již 4. týden očkujeme proti Covidu-19 tzv. 2. posilující dávkou. V minulém týdnu si pro ni přišlo do našeho očko-centra (pav. B1) téměř ➡ 470 lidí. Očkujeme: PO-PÁ / 8.30 - 11.00 h. VÍCE: https://t.co/GE3aCWfA3s pic.twitter.com/G54cuHVj0J — Fakultní Thomayerova nemocnice (@Thomayerka) August 15, 2022

Do míst, kam se nyní otevřely registrace, obvykle mohou stále přicházet i lidé bez ní, hrozí ale, že si počkají - registrovaní totiž mají přednost.

Bydlím v domově důchodců. Přijedou?

Také s plošným očkováním v domovech pro seniory se podle ministerstva počítá. Ve větším měřítku ho ve spolupráci s hejtmany chce rozjet během podzimu. Už nyní ale v domovech očkování probíhá. Často ve spolupráci s místním praktickým lékařem či nemocnicí.

Třeba v Domě seniorů v Liberci na Františkově, který je největším zařízením svého druhu v Libereckém kraji, začali očkovat už 8. srpna a během jediného dne podali víc než 100 dávek. V domově podle ředitele Jana Gabriela počítají s podzimní vlnou koronaviru.

„Myslím si, že i proto se v rámci osvěty klienti i zaměstnanci hlásí o další dávku očkování. Není tady žádná pohrůžka, je to jen nabídka, že můžeme klientům a zaměstnancům čtvrtou dávku poskytnout bez nějakého běhání okolo. Myslím, že většina to využije, a je to dobře, protože nevíme, co nás na podzim čeká,“ řekl Gabriel. Se zajištěním vakcíny podle něj pomohla lékárna Krajské nemocnice Liberec.

Můžou se registrovat a očkovat i Ukrajinci? Ano. Ukrajinským uprchlíkům zákon garantuje zařazení mezi státní pojištěnce 150 dnů po udělení dočasné ochrany. Poté za ně pojištění hradí buď zaměstnavatel, nebo si ho hradí sami. Tak jako tak ale mají nárok na plnou úhradu očkování proti covidu-19. Očkovat se však mohou i lidé, kteří veřejné pojištění nemají. Centrální rezervační systém umožňuje i registraci samoplátců, a to na tomto odkazu. „Od 15. 11. 2021 je doporučená cena za provedení očkování 400 korun (může se měnit dle ceníku konkrétního očkovacího místa). Jde o náklad na podání dávky, vakcínu již hradí ČR,“ informuje vládní portál.

Jiný virus. Je vakcína ještě účinná?

Evropská agentura pro léčivé přípravky už schvaluje očkovací látky adaptované na nové varianty koronaviru. Proto jde o zcela relevantní otázku. Podle dostupných dat, která nedávno rozebíraly i Seznam Zprávy, ale stávající očkovací látky nadále účinné jsou, pokud jde o těžké průběhy covidu-19.

Pro tzv. druhý booster jsou k dispozici mRNA vakcíny Spikevax (Moderna) a Comirnaty od Pfizeru. Studie zároveň neukazují, že by mezi nimi byl větší rozdíl, pokud jde o účinnost.

„Vakcíny byly vyvinuty na původní kmen. Mutace kmenu ale neznamená, že se celý kmen změní - změní se v RNA šroubovici jen několik míst. Ale RNA vakcíny působí na řadu míst té šroubovice- zvyšuje se tedy ochrana člověka před nákazou. Velmi pravděpodobně se po 2. posilovací dávce ochrana proti nakažení zkracuje zhruba na dva měsíce, možná 6 týdnů. Co se nezkracuje - to je doba, po kterou je člověk chráněn proti vážnému průběhu. Ta se drží na zhruba pěti a možná šesti měsících,“ popsal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09.

„Když se nechám naočkovat posilovací dávkou, mám vysokou pravděpodobnost, že zhruba 6 týdnů nedostanu covid a zhruba devadesátiprocentní šanci, že 4 až 6 měsíců, i když ho dostanu, nebudu mít závažný průběh. Nemám 100% jistotu. Ale i ty nové vakcíny byly vyvíjeny na variantu, která už tu není,“ dodal.

Shoduje se s ním i předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, podle kterého by zejména lidé nad 60 let a lidé s oslabenou imunitou - tedy ti, komu je 4. dávka doporučována - neměli s přeočkováním otálet.

„Ukazuje se, že ochrana po čtvrté dávce bude kratší než po třetí, ale je to maximum, co ti lidé pro sebe nyní mohou udělat: Nechat si dát čtvrtou dávku a potom počkat na data z delšího horizontu. Mezitím se třeba objeví i upravená verze vakcíny a bude další strategie. Ale v tuhle chvíli bohužel nemáme k dispozici nic jiného,“ vysvětlil odborník pro Seznam Zprávy.

Vakcinolog zároveň nevylučuje, že by si lidé očkovaní nyní druhým boosterem mohli na podzim dojít pro další vakcínu, která už bude upravená s ohledem na nové varianty viru.

Zčervená mi Tečka?

Co když je člověku 65 let a na druhou posilující dávku by měl jít, jenže nechce. Ovlivní to třeba stav jeho očkovacího certifikátu v aplikaci Tečka a jeho letošní cestování?

O tom, jak dlouho bude trvat platnost certifikátu po třetí dávce, stále není shoda v EU. Podle Válka tak nehrozí, že by takový člověk letos na podzim nemohl odjet na dovolenou třeba do Itálie.

„Pro Českou republiku ohledně nějakého zčervenání nebo nezčervenání nemá Tečka význam. V Česku ji na nic nepotřebujete. Nechci, aby tu byli červení a zelení, ale nemohu vyloučit - třeba Čína takovou zemí určitě bude, a další se možná objeví - že řeknou, že vás bez zelené Tečky k sobě nevpustí. Pokud se třeba i letecká společnost rozhodne, že takového člověka nepustí na palubu, nic s tím neudělám,“ uvedl ministr.

Minimálně po Evropě by však v tomto ohledu neměl být problém. Ani ostatní státy zatím nedávají najevo, že by 4. dávku považovaly za vstupenku na své území.