Glosa: Vládu už nezajímají ani vlastní voliči, Babiš má cestu zpět umetenou

Seznam Zprávy ve středu rozpitvaly poslední výsledky průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Ta čísla překvapila i experty, kteří se tuzemskou politikou zabývají dekády. Vládě totiž věří jen 25 procent občanů. Co by mělo ministry děsit především, leč pravděpodobně neděsí, je zmíněný fakt, že „rozhodně jim důvěřují“ ubohá dvě procenta respondentů.

Ani Babišův kabinet ve vyhrocené covidové době nesestoupil do takových nížin.

Důvody jsou, jak se všichni oslovení shodují, ekonomické. Mnoha lidem se nevede úplně dobře. Ceny vyletěly do oblak, platy je nenásledují. Spousta lidí má za to, že je to Petru Fialovi a jeho ministrům vlastně jedno.