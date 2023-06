Odpověď Andreji Babišovi: Můžete si nás zablokovat, stejně se nás nezbavíte

Jste-li pravidelnými čtenáři Seznam Zpráv, nejspíš jste zaznamenali naše pokračování kauzy FAU. Po prvním textu o tom, jak se Andrej Babiš u výslechu zamotal do vlastních slov, jsme přinesli svědectví celníků , kteří potvrdili tušené: Babiš si z pozice ministra financí objednal zakleknutí firmy, která překážela holdingu Agrofert.

Jenže i to má své meze. Poslal jsem proto za Seznam Zprávy ohrazení. „Jak mi kolega doložil, položil vám – zdvořile – novinářskou otázku a místo odpovědi jste jej opakovaně označil za ‚zkorumpovaného prolhaného mafiána‘. Takové urážlivé nařčení nemá a nemůže mít reálný základ,“ psal jsem mu v textové zprávě a přidal ujištění, že se jej coby šéfa nejsilnější opoziční strany budeme na aktuální témata i starší kauzy dotazovat i nadále. Bez ohledu na urážky.

„Já mám vlastní mediální dosah a s vámi se o tom bavit nebudu. Vy jste všichni nemocní, ta vaše sekta. Klidně si pište, co chcete,“ spustil, když mě ujistil, že si rozhovor nahrává.

Následoval výčet domnělých křivd: Sabina Slonková prý zneužila jeho nemocného syna, Janek Kroupa prý používá „divné metody“ a náš šéfredaktor Jiří Kubík prý „stál za Šumanem“. Když jsem mu připomněl, že tak silná obvinění by měl doložit, odvětil: „Nemám na to důkaz, ale stopy tam vedly. Mám taky svoje zdroje.“

V okamžiku, kdy jsem se chtěl dostat ke kauze FAU, vrátil se k monologu. „Já jsem byl ministrem financí, který bojoval za tento stát. Neřešil jsem žádné osobní zájmy, je to lež. Možná Kroupa má zase nějaký deal, vždyť on takhle pracuje. Tak mi dejte pokoj.“

Pokusil jsem se oponovat, ale to už jsem mluvil do hluchého sluchátka.

Vzápětí mi přistály v telefonu ještě dvě esemesky. V jedné napsal, že jsme „nemocní antibabišismem“, v druhé připomněl mé angažmá na serveru iRozhlas, kde mu vadilo, když jsme pitvali podstatu kauzy Čapí hnízdo a dalších dotací proudících do Agrofertu. Jako by mu v tu chvíli někdo podstrčil další složku.

Ten telefonát mě vrátil do června 2013, kdy Babiš jako čerstvý majitel vydavatelství Mafra volal do Lidových novin a rozčiloval se, že jsme neotiskli výstup z jeho tiskové konference. „Doufám, že kluci vědí, co dělaj, jako. Asi nevědí, s kým maj tu čest,“ vzkazoval vedení novin přes redaktora, jehož číslo vytočil.