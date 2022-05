Glosa: Volba prezidenta v Česku bude jednou z bitev Putinovy války

Ve Francii vyhrál volby hlavy státu Emmanuel Macron. Porazil Marine Le Penovou a všichni to probírají. Proč je Francie někde jinde a my jsme tady v Česku. Z jednoduchých důvodů.

Vypadá to pro člověka, který se tím nezabývá, poněkud bizarně. Vždyť se tam neválčilo. A samozřejmě zbraně použity nebyly. Ale bojovalo se o to, jaká bude Evropa. Jestli bude poslušna Putinovi, to by byla Marine Le Penová, kamarádka a vlastně klientka Kremlu, anebo vyhraje Emmanuel Macron, který sice není až tak velký bojovník, přesto Putinův klient není. Výsledek známe.