Nejlepší fotbalista mezi mladými. Zlatý chlapec Jude Bellingham

Podle expertů je to ojedinělý zjev na fotbalové mapě světa.

Jeho druhé jméno zní Victor a touhu vítězit má v povaze. O jeho triumfu v anketě, kde volí prince fotbalu starého kontinentu 50 evropských novinářů, nejsou tedy zastoupeny všechny členské státy UEFA a nejsilnější země mají více hlasů, nebylo pochyby, neměl konkurenta.

Jude Belingham nasbíral 485 bodů z maximálního počtu 500, rozhodla se pro něj drtivá převaha, přesně 97 % hlasů. Stejné dominance dosáhl pouze francouzský expres Kylian Mbappé, když se stal Zlatým chlapcem v roce 2017, kdy získal 291 hlasů ze 300, ale tehdy volilo pouze 30 porotců.

Nikdo jiný se mu ani nepřiblížil. „Naprosto správná volba,“ komentuje jeho panování španělský novinář Juan Castro z deníku Marca, jenž sleduje pravidelně Bellinhgamovy výkony v dresu královského Realu Madrid. „Už v 21 je hvězdou týmu,“ podotýká.

Cenovka 150 milionů eur

Pro letní posilu, která stála 103 milionů eur (skoro dvě a tři čtvrtě miliardy korun) plus 35 milionů eur případných bonusů (asi 875 milionů korun) má jen slova chvály. „Je výjimečný pro své dovednosti, mentální sílu, umění střílet góly a motivovat ostatní,“ vypočítá uznávaný španělský publicista.

Fanoušky bílého baletu anglický rodák s africkými a irskými kořeny (má i irské občanství) doslova uchvátil. Ve 13 zápasech nastřílel 11 gólů, přidal dvě asistence, prosazuje se v domácí soutěži i v Lize mistrů. Jeho tržní hodnota už stoupla na 150 milionů eur (3,75 miliardy korun).

A nemusí to být zdaleka konečná suma. „Bude se nadále zlepšovat,“ prorokuje český odborník na mládež Jan Říčka. „Je pracovitý, nesmírně náročný sám na sebe, přitom týmový hráč,“ vypichuje jeho vlastnosti.

Anglickou Premier League vynechal

Je odchovancem birminghamské akademie. „Pracují v ní s mládeží výborně,“ skládá Říčka poctu konkurenci, neboť jako skout na vyhledávání mládežnických talentů pracoval pro Chelsea a ještě loni pro Manchester City.

Bellingham je jeden ze skvostů, které birminghamská líheň vyšlechtila. „Už v 16 měl na anglickou Premier League, a to je hodně náročná soutěž, nejtěžší na světě. Jak po fyzické, tak po psychické stránce. Ale Jude by to zvládl, tím jsem si jist,“ soudí Říčka.

Překvapivě se však vydal do Německa, v létě 2020 v 17 letech zamířil do Borussie Dortmund. Odstupné činilo 30,15 milionu eur (asi 750 milionů korun). „Nezkazil se tam a progres pokračoval,“ nechválí moc Říčka, jenž pracoval rovněž pro Hamburger SV, německý výchovný systém.

Medailové pořadí 1. Jude Bellingham (Anglie / Borussia Dortmund – Real Madrid) 2. Jamal Musiala (Německo / Bayern Mnichov) 3. Alejandro Balde (Španělsko / FC Barcelona) Český hlas Stanislav Hrabě 1. Bellingham, 2. Höjlund, 3. Musiala, 4. Zaire-Emery, 5. Šesko

Na krajana stály frontu všechny bohaté anglické kluby, každý ho chtěl získat do kádru. „I Manchester City,“ prozrazuje Říčka zájem šampiona posledních tří ročníků a vítěze Ligy mistrů. „Bohužel,“ povzdechne si, „pro Manchester by byl posilou,“ zdůrazňuje.

Namlouvání staré dámy

Jiskřivý anglický talent sledovali lovci posil po celém kontinentu. Málo se ví, že docela blízko měl k odchodu do italského Juventusu Turín. Prozradil to letos bývalý šéf skautingu „staré dámy“ Matteo Tognozzi, jenž v Turíně pracoval od července 2017 do října 2023. Začínal jako konzultant mezinárodního skautingu, posléze byl povýšen na manažera skautingu a následně na hlavního skauta.

Odtajnil, jak 36násobný mistr Serie A a dvojnásobný vítěz Ligy mistrů nebyl daleko od získání hráče, na něhož v současnosti pěje ódy nejen trenér Realu Madrid Carlo Ancelotti. „Je to velká škoda. V roce 2019 jsme byli blízko, setkal jsem se s Judem i jeho rodinou, ale on se nakonec rozhodl pokračovat v cestě růstu v Birminghamu,“ přiznal Tognozzi, jenž v Juventusu letos skončil a zamířil do španělské Granady.

První Zlatý hoch Realu

Bellinghama nakonec ulovil za hříšnou sumu Real Madrid. „Perfektní adresa, splněný sen každého fotbalisty,“ souhlasí s touto volbou Říčka. A příznivci „pusinek“ jsou nadmíru spokojeni. „Je to vynikající fotbalista,“ opakuje španělský novinář Castro.

Klubu se drahý nákup vyplácí, Bellingham je skvělý na hřišti, má navíc silný mediální, a tudíž i komerční potenciál. K tomu přispívá i získávání prestižních cen, jako je nyní Golden Boy italského listu Tutto Sport.

Jude Victor Bellingham Narozen 29. červen 2003, Stourbridge (Anglie)

Hráčská kariéra: Stourbridge FC (2008–2010), Birmingham FC (2010–2020), Borussia Dortmund / Německo (2020–2023), Real Madrid / Španělsko (2023).

Reprezentace Anglie: 2020–2023 (27/2)

Úspěchy : stříbro na mistrovství Evropy 2021, držitel trofeje Golden Boy 2023 – nejlepší fotbalista Evropy do 21 let, vítěz německého poháru 2020/2021.

Je totiž prvním hráčem nejslavnějšího a neúspěšnějšího klubu světa, který ji převzal, přičemž dosud se jí chlubili tři laureáti z rivalské Barcelony – 2005 Lionel Messi, 2021 Pedri a loni Gavi, což bylo bráno v hlavním městě hrdé Kastilie jako ostuda.

Anglický šperk z ní lehce umazal.

Prosadil se už i v reprezentaci

I když podle data narození by mohl nastupovat i za nižší věkové kategorie, prosazuje se už v A týmu Anglie. Debutoval 12. listopadu 2020 v přátelském utkání proti Irsku ve věku 17 let, čtyř měsíců a 14 dnů, v 73. minutě střídal Masona Maunta. Nyní má na kontě 27 zápasů a dva vstřelené góly.

Patří i do stříbrného anglického týmu z Eura 2021, byť při něm sbíral zkušenosti a zaznamenal jenom 55 minut při třech příležitostech v roli střídajícího. V základní skupině nastoupil na 22 minut i proti českému týmu. „Rozhodně se mezi ostřílenými spoluhráči neztratil, nebyl to vyjukaný mladíček, který se plaše okolo sebe rozhlíží,“ povšiml si trenér českého výběru Jaroslav Šilhavý.

O jeho talentu a referencích, které o něm šly, dobře věděl. „A potvrdil je,“ prohlašuje Šilhavý. „Nebál se vzít odpovědnost na sebe, neschovával se, sebevědomí z něj jen čišelo,“ popisuje, jak si v utkání ve Wembley, které skončilo nejtěsnějším poměrem pro domácí, osmnáctiletý adolescent vedl.

A to se Bellinghamovi i vracelo. „Respekt k němu chovali i takoví borci jako kapitán a střelec Harry Kane, stoper Harry Maguire či záložník Declan Ricem,“ jmenuje český kouč největší anglické hvězdy. „Patří už mezi ně,“ nepochybuje Šilhavý.