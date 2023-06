Další díl Mission: Impossible. V hlavní roli nový trenér hokejistů Rulík

Příští rok bude mistrovství sledované ještě víc než předešlé šampionáty. Z minulosti už víme, že se Praha a Ostrava postaraly o divácké rekordy a Češi na obou turnajích - v roce 2004 i v roce 2015 - měli ten samý úkol: získat zlaté medaile. Nepodařilo se to ani v jednom případě.

Problém je v tom, že Češi padli na nedávno skončeném MS 2023 do hlubokého průměru. Tak hluboko, kde ještě nikdy nebyli. S jistou nadsázkou, Radim Rulík se bude muset pokusit o zázrak. A tím zázrakem bude jen zlato, stříbro, v nejhorším případě bronz, jako se to povedlo v roce 2015.

Zvládne to? V této hokejové zemi, hladové po pořádném úspěchu, musí.

S juniorskou dvacítkou dokráčel začátkem roku k velkému úspěchu. Mladíci pod jeho vedením postoupili až do finále, kde po prohře s Kanadou v prodloužení získali stříbro. Byla to první medaile od roku 2005.

Samozřejmě, že to nebyla jen jeho zásluha. Každopádně však z generace dobrých hráčů dokázal namíchat vítězný koktejl. A že to nebyla náhoda, dokázal už o rok před tím, kdy dovedl juniory do semifinále.