365 днів боротьби. Події у Чехії до річниці російського вторгнення

«Світло переможе темряву»

У рамках світової кампанії #LightWillWinOverDarkness, що означає «Світло переможе темряву», українці зберуться на головних площах європейських країн. У Празі акція пройде під патронатом ініціатив «Hlas Ukrajiny» та «Kaputin». Організатори закликають приносити із собою українську символіку, плакати, прапори Чехії, ЄС і НАТО.

«Ми вирушимо протестною ходою до головної площі міста і знову нагадуватимемо про те, що росія-терорист. Компанії, які не вийшли з ринку росії – спонсують тероризм та вбивства українців. Росіянам та білорусам не місце на міжнародній арені. Ми вимагатимемо більше санкцій для росії і ще більше зброї для України включно з ракетами великої дальності та сучасними винищувачами», – йдеться на сторінках заходу.

24 лютого о 15 годині, Staroměstské náměstí

24 лютого з 17 до 19 години, Václavské náměstí

Долучитися до події запрошує і Українська ініціатива південної Моравії. Українці, що нині проживають у Брно, зберуться на Домініканській площі, аби підтримати один одного, згадати про всіх, кого забрала ця кривава війна, а також помолитись за Україну та її перемогу.

24 лютого о 18 годині, Dominikánské Náměstí

«Чітко бачимо, що треба робити»

«Чітко бачимо, що треба робити» – саме під таким лозунгом пройде ще один празький захід на підтримку України. Організаторами події виступили відомі чеські організації, а також Посольство України у Чехії.

Foto: Vidíme jasně, co je třeba udělat / Facebook Запрошення на подію від організаторів.

Бажаючі зберуться на празькій Летні, де на будівлі МВС покажуть відеомапінг, після чого вирушать до українського посольства. Пізніше там відбудеться концерт Давіда Коллера та інших чеських музикантів.

Крім того, організатори закликають принести ліхтарики, які згодом передадуть до України.

25 лютого о 17.30 на Летні, Letenská pláň

концерт відбудеться о 18.30 біля Посольства України у Чехії

Парад вогнів у Карлових Варах

«Напередодні річниці вторгнення ми говоритимемо про мужність українців протистояти агресору, який тероризує Європу. Гордість, з якою Чехія допомагає захисникам і переселенцям. І ту страшну ціну, яку Україна та її громадяни платять за свою свободу», –йдеться на сторінках заходу.

Організатори просять усіх охочих принести свічки, лампи або ліхтарі.

23 лютого о 18 годині

зустріч на вулиці Томаша Гарріга Масарика біля Головної пошти

«Україна рік потому»

Чеська організація «Людина в біді» запрошує на перегляд фільму «Весна в Бучі» у великій залі кінотеатру «Kina Světozor». Після перегляду стрічки відбудеться дискусія, де гості обговорять актуальні потреби українців, участь Чехії у післявоєнній відбудові України та інше.

Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією.

23 лютого з 19:30 по 22:00

Kinо Světozor за адресою Vodičkova 791/41

Відеомапінг на будівлі чеського МВС

Крім того, саме організація «Людина в біді» разом із творчою командою «XLAB» та за фінансової підтримки «EU Civil Protection & Humanitarian Aid» створила дві світлові інсталяції біля будівлі Міністерства внутрішніх справ на Летенській площі.

Переглянути інсталяції на підтримку України можна буде протягом трьох днів, з 23 по 25 лютого.