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Чехія прийняла найбільше переселенців з України за кількістю населення

ČTK, Дарина Дзюба
Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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10:00

Серед усіх країн Центральної та Східної Європи Чехія прийняла найбільше переселенців з України. Про це свідчать дані словацької неурядової організації «Globsec».

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За словами представника організації «Globsec» Мартіна Полячика, Центральна та Східна Європа стала лідером у наданні допомоги Україні та виступає з ініціативами, на які потім реагують країни Західної Європи. Як один із прикладів Полячик згадав минулорічну відправку зенітно-ракетного комплексу С-300 зі Словаччини до України.

За обсягом допомоги, наданої Україні, включно з орієнтовними витратами на вимушених переселенців, Чехія фінішувала на четвертому місці.

Частка українських біженців у загальній чисельності населення Чехії досягла приблизно 4,5 відсотка. У Польщі це близько чотирьох відсотків. Однак аналітик організації «Globsec» Юрай Куруц зазначив, що насправді цифра для Польщі була б вищою, якби всі вимушені переселенці з України подали документи на отримання статусу біженця.

За наявними даними, після повномасштабного російського вторгнення наприкінці лютого минулого року Україну покинули близько восьми мільйонів людей. Більшість з них залишилася в Польщі, Німеччині та Чехії.

За даними організації, для Центральної та Східної Європи кількість українських біженців була безпрецедентною. Водночас європейські країни реагували на міграційну кризу інакше, ніж у 2015 році, коли, наприклад, Чехія чи Словаччина відмовилися від квот на перерозподіл переселенців між окремими державами.

З огляду на економічні показники найбільшу суму допомоги Україні з країн Центральної та Східної Європи витратили Естонія, Польща, Латвія та Чехія.

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