Ірина Білик завітає до Праги з новорічною програмою

«Концертна зустріч - це відверта розмова, діалог між мною і моїми дорогими шанувальниками, в якому я зможу поділитися найпотаємнішим, тим, що я так довго зберігала. Найголовніше - це мої пісні та мої почуття, які завжди оголені… Без гриму… Особливо в ці нелегкі часи для України», - анонсувала концерт співачка.