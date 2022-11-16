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ZprávyУкраїнські новиниІрина Білик завітає до Праги з новорічною програмою

Ірина Білик завітає до Праги з новорічною програмою

Наталія Драган
Foto: Сторінка Ірини Білик у Фейсбуці.

Відома українська співачка Ірина Білик та популярний шоумен Дмитро Коляденко.

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19:00

Примадонна української естради Ірина Білик виступить у Празі з новорічною програмою. Частина коштів, виручених від продажу квитків, буде спрямована на благодійність.

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18 грудня в празькому концертному клубі «Lucerna Music Bar» з концертною програмою «Новорічна вечірка» виступить улюблениця багатьох - відома українська співачка Ірина Білик. Ведучим концерту буде популярний шоумен Дмитро Коляденко.

Foto: www.ticket-online.cz

Афіша до виступу Ірини Білик у Празі.

На вечірці лунатимуть пісні, написані співачкою в різні періоди її творчості, але об’єднані спільною темою - темою любові та миру.

«Концертна зустріч - це відверта розмова, діалог між мною і моїми дорогими шанувальниками, в якому я зможу поділитися найпотаємнішим, тим, що я так довго зберігала. Найголовніше - це мої пісні та мої почуття, які завжди оголені… Без гриму… Особливо в ці нелегкі часи для України», - анонсувала концерт співачка.

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Святкова програма відбудеться о 18 годині за адресою Štěpánská 61, Praha 1.

Придбати квитки можна за посиланням.

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