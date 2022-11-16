Ірина Білик завітає до Праги з новорічною програмою

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18 грудня в празькому концертному клубі «Lucerna Music Bar» з концертною програмою «Новорічна вечірка» виступить улюблениця багатьох - відома українська співачка Ірина Білик. Ведучим концерту буде популярний шоумен Дмитро Коляденко.
На вечірці лунатимуть пісні, написані співачкою в різні періоди її творчості, але об’єднані спільною темою - темою любові та миру.
«Концертна зустріч - це відверта розмова, діалог між мною і моїми дорогими шанувальниками, в якому я зможу поділитися найпотаємнішим, тим, що я так довго зберігала. Найголовніше - це мої пісні та мої почуття, які завжди оголені… Без гриму… Особливо в ці нелегкі часи для України», - анонсувала концерт співачка.
Святкова програма відбудеться о 18 годині за адресою Štěpánská 61, Praha 1.
Придбати квитки можна за посиланням.