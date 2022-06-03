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ZprávyУкраїнські новиниКартина Малевича за 10 мільйонів крон допоможе біженцям

Картина Малевича за 10 мільйонів крон допоможе біженцям

Наталія Драган
Foto: Arthouse Hejtmánek

Томаш Гейтманек із картиною Казимира Малевича «Чорний прямокутник на білому тлі».

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včera 18:00

Картина Казимира Малевича та роботи інших художників будуть виставлені на аукціон. Кошти від продажу картин підуть на підтримку українських біженців.

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14 червня в галереї та аукціонному домі «Arthouse Hejtmánek» на аукціон виставлять сім робіт шести видатних художників, життя яких було пов’язане з Україною. Величезну роль у долях більшості цих митців зіграла еміграція. До неї їх у 20-му столітті змусила війна чи неможливість вільно жити і творити в умовах тоталітарного радянського режиму. Наразі аукціон їхніх картин має допомогти українським біженцям.

Особливістю стане «Чорний прямокутник на білому тлі» відомого авангардиста Казимира Малевича, стартова ціна якого становить 10 мільйонів крон. Це вражаюча варіація знаменитого «Чорного квадрата на білому тлі» 1915 року, який вважається найвідомішою картиною 20-го століття.

«Кошти від продажу підуть на підтримку українських художників, стипендії українським студентам, допомогу з проживанням українських матерів, надання медичних послуг та психологічну підтримку. Аукціонна надбавка не поширюється на продаж», – каже власник галереї Томаш Гейтманек.

Усі роботи можна переглянути до 13 червня на виставці в домі «Arthouse» у районі Прага 6 – Бубенеч. Саме там, у саду однієї з найкрасивіших віл Праги, 14 червня відбудеться аукціон.

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