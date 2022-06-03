Картина Малевича за 10 мільйонів крон допоможе біженцям

14 червня в галереї та аукціонному домі «Arthouse Hejtmánek» на аукціон виставлять сім робіт шести видатних художників, життя яких було пов’язане з Україною. Величезну роль у долях більшості цих митців зіграла еміграція. До неї їх у 20-му столітті змусила війна чи неможливість вільно жити і творити в умовах тоталітарного радянського режиму. Наразі аукціон їхніх картин має допомогти українським біженцям.

Особливістю стане «Чорний прямокутник на білому тлі» відомого авангардиста Казимира Малевича, стартова ціна якого становить 10 мільйонів крон. Це вражаюча варіація знаменитого «Чорного квадрата на білому тлі» 1915 року, який вважається найвідомішою картиною 20-го століття.

«Кошти від продажу підуть на підтримку українських художників, стипендії українським студентам, допомогу з проживанням українських матерів, надання медичних послуг та психологічну підтримку. Аукціонна надбавка не поширюється на продаж», – каже власник галереї Томаш Гейтманек.