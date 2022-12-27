Куди піти і що подивитися на Новий рік або Сільвестра у Празі

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Святкування Нового року в Чехії збігається з днем Святого Сільвестра. Тому 31 грудня так і називають – Сільвестр (Silvestr). Цього дня чехи виходять на вулиці, запускають феєрверки, танцюють, веселяться і чекають на прихід Нового року – 1 січня. Куди можна піти цього дня, читайте у нашому матеріалі.
Концерт на Староміській площі
У останній день цього року для мешканців та гостей Праги на Староміській площі відбудеться великий музичний концерт. Протягом семи годин зі сцени звучатимуть електронна та рок-музика, сучасні композиції та відомі хіти.
Коли: 31 грудня
Час: 16 годин 45 хвилин
Вартість: безкоштовно
Адреса: Staroměstské náměstí, Staré Město
Святкові гуляння на Вацлавській площі
Увечері 31 грудня завітайте на різдвяний ярмарок на Вацлавській площі, скуштуйте смачні чеські ковбаси, смажені каштани та незрівнянний гарячий глінтвейн, а також улюблений багатьма трдельник. Казкової атмосфери нададуть святкові музичні композиції і чарівно прикрашена площа.
Коли: щодня до 6 січня
Час: з 10 до 22 години
Вартість: безкоштовно
Адреса: Václavské náměstí, Praha 1 – Nové Město
Мільйони вогників у «Lumina Parku»
Насолодитися новорічними моментами та відчути справжню зимову атмосферу серед мільйонів вогнів запрошує «Lumina Park». На вас чекає 1,5-кілометрова прогулянка, десятки унікальних скульптур і лабіринт.
Коли: щодня до 1 січня
Час: з 16 години 30 хвилин до 21 години
Вартість: від 250 крон. Діти до 2-х років безкоштовно, студенти та люди похилого віку - 220 крон, придбати квитки можна онлайн
Адреса: Nad lávkou, Praha 6
Виставка вертепів
«Galerie Národní 25» запрошує на виставку понад 80 народних вертепів. Більшість експонатів розміщені у скляних і освітлених шафах. Деякі з них мають ігрові механізми, виконані з дерева, гіпсу, порцеляни, глини, паперу, пряників і різних природних матеріалів. Раритетом виставки є пршибрамський вертеп із фігурками з хлібного тіста другої половини 19 століття.
Коли: щодня до 11 січня
Час: з 10 до 18 години
Вартість: 200 крон, діти до 3-х років безкоштовно
Адреса: Národní 961/25, 1. patro, vchod E, Praha 1
Прогулянка Празьким Градом
Королівський сад (Královské zahrady) Празького Граду запрошує відвідати живий вертеп, покататися на ковзанці та історичній каруселі.
Коли: щодня до 31 березня
Час: з 10 до 20 години
Вартість: безкоштовно, прогулянка на каруселі - 50 крон
Адреса: U Prašného mostu, Praha 1
Свято на даху празького хмарочосу
Побачити майже всю Прагу як «на долоні» і пригоститися гарячим глінтвейном чи сидром запрошує дах «Будинку радості» (Dům Radost), який вважається першим хмарочосом у столиці.
Коли: з 28 грудня до 1 січня
Час: щосереди і щоп'ятниці з 16 до 21 години, щосуботи і щонеділі - з 13 до 21 години
Вартість: 100 крон, діти до 15 років безкоштовно
Адреса: Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3 - Žižkov
Новий рік на теплоході
Якщо ви не знаєте, де зустріти Новий рік, спробуйте відзначити останній день року на борту теплоходу. На вас чекає новорічна програма з живою музикою та феєрверком, а також чудовий вид на освітлену святкову Прагу.
Коли: з 31 грудня до 1 січня
Час: з 13 до 1 години ночі 30 хвилин
Адреса: Dvořákovo nábřeží, Praha 1.
Деталі: за посиланням.