Куди піти і що подивитися на Новий рік або Сільвестра у Празі

Святкування Нового року в Чехії збігається з днем Святого Сільвестра. Тому 31 грудня так і називають – Сільвестр (Silvestr). Цього дня чехи виходять на вулиці, запускають феєрверки, танцюють, веселяться і чекають на прихід Нового року – 1 січня. Куди можна піти цього дня, читайте у нашому матеріалі.

Концерт на Староміській площі

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У останній день цього року для мешканців та гостей Праги на Староміській площі відбудеться великий музичний концерт. Протягом семи годин зі сцени звучатимуть електронна та рок-музика, сучасні композиції та відомі хіти.

Коли: 31 грудня

Час: 16 годин 45 хвилин

Вартість: безкоштовно

Адреса: Staroměstské náměstí, Staré Město

Святкові гуляння на Вацлавській площі

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Увечері 31 грудня завітайте на різдвяний ярмарок на Вацлавській площі, скуштуйте смачні чеські ковбаси, смажені каштани та незрівнянний гарячий глінтвейн, а також улюблений багатьма трдельник. Казкової атмосфери нададуть святкові музичні композиції і чарівно прикрашена площа.

Коли: щодня до 6 січня

Час: з 10 до 22 години

Вартість: безкоштовно

Адреса: Václavské náměstí, Praha 1 – Nové Město

Мільйони вогників у «Lumina Parku»

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Насолодитися новорічними моментами та відчути справжню зимову атмосферу серед мільйонів вогнів запрошує «Lumina Park». На вас чекає 1,5-кілометрова прогулянка, десятки унікальних скульптур і лабіринт.

Коли: щодня до 1 січня

Час: з 16 години 30 хвилин до 21 години

Вартість: від 250 крон. Діти до 2-х років безкоштовно, студенти та люди похилого віку - 220 крон, придбати квитки можна онлайн

Адреса: Nad lávkou, Praha 6

Деталі: за посиланням

Виставка вертепів

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«Galerie Národní 25» запрошує на виставку понад 80 народних вертепів. Більшість експонатів розміщені у скляних і освітлених шафах. Деякі з них мають ігрові механізми, виконані з дерева, гіпсу, порцеляни, глини, паперу, пряників і різних природних матеріалів. Раритетом виставки є пршибрамський вертеп із фігурками з хлібного тіста другої половини 19 століття.

Коли: щодня до 11 січня

Час: з 10 до 18 години

Вартість: 200 крон, діти до 3-х років безкоштовно

Адреса: Národní 961/25, 1. patro, vchod E, Praha 1

Деталі: за посиланням

Прогулянка Празьким Градом

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Королівський сад (Královské zahrady) Празького Граду запрошує відвідати живий вертеп, покататися на ковзанці та історичній каруселі.

Коли: щодня до 31 березня

Час: з 10 до 20 години

Вартість: безкоштовно, прогулянка на каруселі - 50 крон

Адреса: U Prašného mostu, Praha 1

Деталі: за посиланням

Свято на даху празького хмарочосу

Побачити майже всю Прагу як «на долоні» і пригоститися гарячим глінтвейном чи сидром запрошує дах «Будинку радості» (Dům Radost), який вважається першим хмарочосом у столиці.

Коли: з 28 грудня до 1 січня

Час: щосереди і щоп'ятниці з 16 до 21 години, щосуботи і щонеділі - з 13 до 21 години

Вартість: 100 крон, діти до 15 років безкоштовно

Адреса: Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3 - Žižkov

Деталі: за посиланням

Новий рік на теплоході

Foto: www.kudyznudy.cz Ілюстраційне фото.

Якщо ви не знаєте, де зустріти Новий рік, спробуйте відзначити останній день року на борту теплоходу. На вас чекає новорічна програма з живою музикою та феєрверком, а також чудовий вид на освітлену святкову Прагу.

Коли: з 31 грудня до 1 січня

Час: з 13 до 1 години ночі 30 хвилин

Адреса: Dvořákovo nábřeží, Praha 1.