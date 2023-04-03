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Маєте питання щодо вакцинації? Завітайте на інформаційний захід у Брно

Дарина Дзюба
Foto: Unsplash

Кампанія «Вакцинуємося заради життя без страху» спрямована і на українців, що нині проживають у Чехії.

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12:00

У Чехії триває вакцинаційна кампанія для українців. Вже 4 та 5 квітня українські лікарі завітають до міста Брно. Приходьте на інформаційні заходи та отримайте відповіді на свої питання щодо вакцинації у Чехії.

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Брно стало першим чеським містом, де у грудні минулого року розпочалася вакцинаційна кампанії для українців. Воно ж стане і останньою зупинкою, куди завітають українські лікарі, щоб відповісти на найпопулярніші питання щодо вакцинації та розвіяти міфи щодо щеплень.

  • Де: Брно, готель «Myslivna»
  • Адреса: Nad Pisárkami 1
  • Коли: з 4 по 5 квітня 2023 року
  • Час: з 10 до 18 години

Кампанія здійснюється під патронатом Міністерства охорони здоров'я Чехії та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у співпраці з організацією «AMIGA».

Українська команда вже побувала у таких містах як Прага, Пльзень та Млада-Болеслав. Захід у Брно, що відбудеться 4 та 5 квітня, закриє цикл інформаційних зустрічей, присвячених темі вакцинації. Цього разу організатори запрошують українців завітати до брненського готелю «Myslivna».

5 квітня спеціалісти проведуть семінар на тему «Вакцинація для українців у Чеській Республіці». Крім того, в рамках кампанії проходить виставка, яку всі охочі можуть відвідати до 9 квітня.

Вакцинація та міфи

Чи може щеплення спричинити безпліддя? Деякі люди переконані, що так. Однак це лише один із найрозповсюдженіших міфів. Лікарі запевняють: вакцини не впливають на репродуктивне здоров'я людини.

Про міфи щодо вакцин ми розповідали тут:

«Цей міф також базується на причинності, де люди схильні бачити зв’язок між речами та подіями, що відбуваються в один проміжок часу. Рівень народжуваності населення знижуються в довгостроковій перспективі і коли це відбувається тоді, коли навколо нас говорять про вакцинацію, багато людей бачать у цьому зв’язок», – пояснює український лікар В’ячеслав Гребенюк, один з амбасадорів кампанії.

У суспільстві циркулюють також десятки інших міфів, що негативно впливає на загальний рівень вакцинації населення. І про них українські лікарі розповідатимуть в рамках кампанії «Вакцинуємося заради життя без страху». Долучіться до неї і ви.

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