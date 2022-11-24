«Мами з України» запрошують на майстер-клас зі стилю та краси

З 25 по 26 листопада на території Празького ринку (Pražská tržnice) пройде традиційний дизайнерський ярмарок «MINT Market». На ньому будуть представлені різноманітні пропозиції від понад дев'яноста дизайнерів з Чехії, Словаччини та України.

«MINT Market – це ринок сучасної моди, ювелірних виробів, дизайну та делікатесів. Звичайно, ви можете насолоджуватися красою і без дітей, але навіщо? Візьміть їх із собою, вони весело проведуть час у дитячому куточку. Вхід, як завжди, безкоштовний, чотирилапі вітаються», - йдеться на сайті «MINT Market», де можна більш детально ознайомитися з програмою заходу.

Цьогоріч в ярмарку візьме участь і чеський проєкт «Mámy z Ukrajiny» (Мами з України), який організовує майстер-клас із стилю з українкою Валерією.

Foto: Фейсбук-сторінка заходу. Афіша до заходу.

За словами координаторки проєкту Франтішки Ганоушкової, ідея створення майстер-класу належить Валерії Бужак, яка входить до команди «Mámy z Ukrajiny».

Про проєкт «Mámy z Ukrajiny» Проєкт «Mámy z Ukrajiny» реалізується в Празі з жовтня 2022 року. Він створений з метою допомогти українським матерям, які внаслідок російської агресії тимчасово перебувають у Чехії, інтегруватися до чеського суспільства, дозволити їм налагодити нові контакти та отримати нові можливості. Наразі у проєкті беруть участь вісім мам з України. «Ми прагнули створити команду українських матерів, які б працювали разом, підтримували одна одну, ділилися досвідом та знайомили чеську громадськість з українською культурою через організовані публічні заходи: тематичні вечори, воркшопи, майстер-класи та навіть спільне приготування їжі тощо», - зазначили організатори проєкту. Підтримують проєкт шість чеських студенток. Грант на його реалізацію надав Європейський корпус солідарності в рамках заклику про надання допомоги Україні.

«Професійна стилістка та мама з України Валерія представить свій майстер-клас. Відвідувачі заходу дізнаються, що таке раціональний гардероб, з чого він складається, як купувати речі розумно. Учасники майстер-класу отримають поради щодо того, як правильно поєднувати одяг, як виглядати красиво та яскраво у повсякденному житті, відчуваючи при цьому комфорт та впевненість у собі. Команда «MINT Market» надала нашому проєкту безкоштовний майданчик для проведення заходу на території ярмарки», - розповіла вона редакції.

Foto: З архіву Валерії Бужак. Українська стилістка Валерія Бужак.

Валерія родом з Одеси. Якщо в Україні вона заробляла на життя як професійна стилістка, інструкторка з танцю на пілоні та координаторка весіль, а також організаторка різноманітних благодійних заходів, то в Чехії вона працює на заводі і сумує за щоденним спілкуванням з людьми. Як стилістка вона впевнена, що кожна жінка прекрасна. «Я прагну не змінювати своїх клієнтів, а допомогти їм знайти власний стиль, розкрити себе за допомогою одягу», - зазначає українка.

До участі в майстер-класі Валерія запросила словацький бренд «Namäkko». Саме одяг цієї компанії вона використовуватиме, аби продемонструвати, як можна поєднувати речі у гардеробі. Інші мами з проєкту представлять себе як моделі.

Після заходу відвідувачі матимуть можливість порадитися з Валерією, а також домовитися про особисті консультації.

Тож цієї п'ятниці, 25 листопада, о 14 годині проєкт «Mámy z Ukrajiny» чекає всіх у празькому ринковому павільйоні № 13 за адресою Bubenské nábřeží, 306, Praha 7-Holešovice.

Вхід безкоштовний.