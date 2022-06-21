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ZprávyУкраїнські новиниМуратов виставив на аукціон Нобелівську медаль за 103,5 мільйона доларів

Муратов виставив на аукціон Нобелівську медаль за 103,5 мільйона доларів

Наталія Драган
Foto: Profimedia.cz

Російський журналіст Дмитро Муратов.

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11:30

Російський журналіст і лауреат Нобелівської премії Дмитро Муратов виставив на аукціон медаль за рекордну суму, аби підтримати Україну.

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У понеділок російський журналіст Дмитро Муратов отримав 103,5 мільйона доларів за Нобелівську медаль на аукціоні в Нью-Йорку. Ці гроші він пожертвує на допомогу дітям з України, які втекли від російської агресії.

Муратов отримав престижну нагороду в жовтні 2021 року разом із філіппінською журналісткою Марією Рессою за збереження свободи слова. 60-річний журналіст є співзасновником і головним редактором російської опозиційної газети «Новая газета», в якій також працювала відома журналістка Анна Політковська, яку вбили у Москві в 2006 році.

Вихід нової газети у паперовому та онлайн форматах довелося призупинити до «завершення спецоперації в Україні», яку Росія, що саме так називає цю війну, розпочала майже чотири місяці тому.

Виставити медаль на аукціон було ідеєю самого Муратова. За його словами, мета подарунка – «надати дітям-біженцям шанс на майбутнє». Кошти від аукціону, який виграв невідомий кандидат за телефоном, надішлють до Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) для українських дітей, які втекли від війни. Про це повідомляє організація «Heritage Auctions», яка й організувала аукціон.

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