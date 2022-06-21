Муратов виставив на аукціон Нобелівську медаль за 103,5 мільйона доларів

У понеділок російський журналіст Дмитро Муратов отримав 103,5 мільйона доларів за Нобелівську медаль на аукціоні в Нью-Йорку. Ці гроші він пожертвує на допомогу дітям з України, які втекли від російської агресії.

Муратов отримав престижну нагороду в жовтні 2021 року разом із філіппінською журналісткою Марією Рессою за збереження свободи слова. 60-річний журналіст є співзасновником і головним редактором російської опозиційної газети «Новая газета», в якій також працювала відома журналістка Анна Політковська, яку вбили у Москві в 2006 році.

Вихід нової газети у паперовому та онлайн форматах довелося призупинити до «завершення спецоперації в Україні», яку Росія, що саме так називає цю війну, розпочала майже чотири місяці тому.