Mélovin та інші українські зірки завтра виступлять у Празі

22 червня, напередодні початку триденного фестивалю «Metronome Prague», шість популярних українських зірок – NK, ALEKSEEV, Jerry Heil, KAZKA, MÉLOVIN, TVORCHI – заспівають у рамках благодійного концерту «Голоси української свободи». Ведучим музичного заходу стане відомий український шоумен і телеведучий Володимир Остапчук. Наступного дня на сцені фестивалю «Metronome Prague» виступатимуть світові зірки.

Foto: 2market.cz Афіша заходу, на якому виступлять українські зірки.

Акція відбудеться на підтримку дітей, які постраждали від російської агресії в Україні. Головна мета благодійного концерту – зібрати кошти на придбання медичного обладнання для українських лікарень, які надають невідкладну допомогу потерпілим дітям. Пожертвування можна зробити, відсканувавши QR-Code на екрані трансляції.

Концерт транслюватиметься відомими чеськими телеканалами «Óčko TV» і «Česká televize». В Україні його покаже телеканал «М1».

Благодійний концерт «Голоси української свободи» відбудеться о 19 годині за адресою: Křižíkův pavilon B, Výstaviště 67, 170 00 Praha 7.