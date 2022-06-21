Hlavní obsah

Найкрасивіші чеські водосховища. Вирушіть у подорож до води

Дарина Дзюба, Міхаела Трохова

Чи знаєте ви, де в Чехії найкрасивіші вітряні млини?

Дарина Дзюба, Міхаела Трохова

Найкращі велодоріжки в Чехії, які до снаги навіть дітям

Дарина Дзюба, Деніса Хньоупкова
ZprávyУкраїнські новиниMélovin та інші українські зірки завтра виступлять у Празі

Mélovin та інші українські зірки завтра виступлять у Празі

Наталія Драган
Foto: Eurovision

На фестивалі виступить Mélovin – переможець шостого сезону українського вокального шоу «X-Фактор».

Reklama

17:00

Завтра, 22 червня, о 19 годині у Празі відбудеться благодійний концерт зірок української естради на підтримку дітей, які постраждали під час російської агресії в Україні.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

22 червня, напередодні початку триденного фестивалю «Metronome Prague», шість популярних українських зірок – NK, ALEKSEEV, Jerry Heil, KAZKA, MÉLOVIN, TVORCHI – заспівають у рамках благодійного концерту «Голоси української свободи». Ведучим музичного заходу стане відомий український шоумен і телеведучий  Володимир Остапчук. Наступного дня на сцені фестивалю «Metronome Prague» виступатимуть світові зірки.

Foto: 2market.cz

Афіша заходу, на якому виступлять українські зірки.

Акція відбудеться на підтримку дітей, які постраждали від російської агресії в Україні. Головна мета благодійного концерту – зібрати кошти на придбання медичного обладнання для українських лікарень, які надають невідкладну допомогу потерпілим дітям. Пожертвування можна зробити, відсканувавши QR-Code на екрані трансляції.

Концерт транслюватиметься відомими чеськими телеканалами «Óčko TV» і «Česká televize». В Україні його покаже телеканал «М1».

Благодійний концерт «Голоси української свободи» відбудеться о 19 годині за адресою: Křižíkův pavilon B, Výstaviště 67, 170 00 Praha 7.

Квитки на концерт можна придбати на сайті.

Sdílejte článek

Související články

Спека була рекордною, 39 градусів. Тепер до Чехії прийшли грози

У серпні біженці зможуть скласти порівняльні іспити українською

Остерігайтеся банківського шахрайства. Історія українки Людмили

Související témata:
Українські новини
Дозвілля

Наступні новини