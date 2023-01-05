Православне Різдво у Празі. Доєднайтеся до святкової програми

7 січня на Вацлавській площі у Празі пройде святкова акція «Чарівне православне Різдво». Вона відбудеться за підтримки міської головині Праги 1 Терезії Радомнєржської.

Під час свята можна буде насолодитися українськими національними стравами, послухати українські та чеські колядки у виконанні дітей біженців з України. Крім того, на присутніх чекає конкурс з подарунками на найкращу колядку та багато цікавого для всієї родини.

Foto: З архіву Сергія Кашперського. Афіша до заходу.

«Метою заходу є об'єднати різдвяні українські традиції з чеською культурою. У цей нелегкий час для України ми не можемо забувати про таке особливе свято, як Різдво. Тому хочемо розповісти і показати чехам, як святкують це родинне свято в Україні. Багато талановитих дітей та дорослих з початком російської агресії переїхали до Чехії і саме вони будуть ділитися своїм досвідом, енергетикою, співами та танцями», - розповів редакції один з організаторів акції Сергій Кашперський.

Присутні матимуть можливість взяти участь у майстер-класах з розписування імбирних пряників, виготовлення жовто-блакитних браслетів та ляльок-мотанок. «Ці вироби ми відправимо до України нашим сміливим захисникам. На них діти напишуть їм свої щирі побажання», - додав він.