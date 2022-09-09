«Сусідські гуляння»: відсвяткуйте початок осені разом із чехами

Ідея організувати фестиваль у празькому районі Бранік виникла близько дванадцяти років тому. «Спочатку це мав бути протест проти нашестя забудовників, але з часом фестиваль переріс у те, що ми бачимо сьогодні. І це було пов’язано з ініціативою «Відчуй місто по-іншому», – згадує один з організаторів вересневої події Карел Врана.

Фестиваль «Сусідські гуляння» зародився у Празі, але минулого року захід відбувся вже у 42 містах і містечках. Вперше його організували, наприклад, у містах Чеське Будейовіце, Білина, Хотеборж чи Пршеров. У Празі подія відбулася і в інших районах міста.

«Сусідські гуляння» З 2006 року вуличні фестивалі «Відчуй місто по-іншому» збирають сусідів і оживляють громадський простір. Ще до пандемії, у 2019 році, вони проходили у 85 місцях у Празі та в 31 місті. Минулого року фестивалі пройшли вже у 42 містах та селищах.

Щороку фестиваль проходить у треті вихідні вересня, але у Браніку він проходить винятково на тиждень раніше. А це значить, що вже цієї суботи ви можете долучитися до улюбленої події чехів та разом відсвяткувати початок осені та нового навчального року.

«Це завжди яскравий, гарний день, який я проводжу з родиною та друзями. Тут зустрічаються люди, і це прекрасно. Чудовими є й різноманітні заходи для дітей», – розповідає чешка Гана Штросова, яка живе у цьому районі вже тридцять років і щороку відвідує фестиваль.

Цього року на фестивалі на вас чекають виступи акторів театру та артистів квартетів, а також авторські читання.

Foto: Archiv Braník sobě, Seznam Zprávy +4

«Фестиваль розпочнеться вже цієї п’ятниці двома виставами. У заході також беруть участь спортсмени, майстри, пожежники та інші волонтери», – наголошує Карел Врана.

У рамках фестивалю ви можете відвідати блошиний ринок, частиною якого стане також обмін кімнатними рослинами. За словами організаторів, розваги по душі тут зможуть знайти не лише дорослі, весело буде і дітям.