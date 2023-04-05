Великдень у Чехії: як працюватимуть магазини та коли у дітей канікули?

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Великдень – одне з так званих рухливих свят. Це означає, що воно не має чітко визначеної дати. З року в рік дата святкування Великодня може змінюватися.
Цього року католики та православні відзначатимуть Великдень у різні дні. Страсна п’ятниця у Чехії припадає на 7 квітня, а Великодній понеділок — на 10 квітня. А ось в Україні Великдень святкуватимуть 16 квітня.
Канікули у школі
У 2022/2023 навчальному році великодні канікули починаються у четвер, 6 квітня, і тривають до Великоднього понеділка, 10 квітня. Так, діти матимуть 5 днів вихідних, за парти вони повернуться наступного дня, у вівторок, 11 квітня.
Режим роботи магазинів
Вже з 1 жовтня 2016 року у Чехії набув чинності Закон про години продажів у роздрібній та оптовій торгівлі. Закон передбачає, що магазини площею понад 200 квадратних метрів повинні бути зачинені в певні святкові дні. Які правила діятимуть на Великдень?
Великдень - одне з тих свят, коли магазини повинні бути зачинені. Страсна п’ятниця ж, навпаки, не підпадає під дію закону, і магазини можуть працювати.
- Великодній понеділок: магазини мають бути зачинені.
- Страсна п’ятниця: магазини можуть працювати.
Однак слід зазначити, що у Страсну п'ятницю деякі магазини можуть змінити графік роботи, або взагалі не працювати. Тому переконайтеся заздалегідь, чи зможете ви прийти за покупками тоді, коли вам потрібно.
Традиції та звичаї Великодня
Великдень вважається чи не найважливішим святом у католиків. Фарбування великодніх яєць, плетіння помлазки, колядування або Страсний тиждень. Які великодні звичаї та традиції популярні у Чехії та яке їхнє значення? Перегляньте.