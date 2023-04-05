Великдень у Чехії: як працюватимуть магазини та коли у дітей канікули?

Великдень – одне з так званих рухливих свят. Це означає, що воно не має чітко визначеної дати. З року в рік дата святкування Великодня може змінюватися.

Цього року католики та православні відзначатимуть Великдень у різні дні. Страсна п’ятниця у Чехії припадає на 7 квітня, а Великодній понеділок — на 10 квітня. А ось в Україні Великдень святкуватимуть 16 квітня.

Канікули у школі

У 2022/2023 навчальному році великодні канікули починаються у четвер, 6 квітня, і тривають до Великоднього понеділка, 10 квітня. Так, діти матимуть 5 днів вихідних, за парти вони повернуться наступного дня, у вівторок, 11 квітня.

Режим роботи магазинів

Вже з 1 жовтня 2016 року у Чехії набув чинності Закон про години продажів у роздрібній та оптовій торгівлі. Закон передбачає, що магазини площею понад 200 квадратних метрів повинні бути зачинені в певні святкові дні. Які правила діятимуть на Великдень?

Великдень - одне з тих свят, коли магазини повинні бути зачинені. Страсна п’ятниця ж, навпаки, не підпадає під дію закону, і магазини можуть працювати.

Великодній понеділок: магазини мають бути зачинені.

Страсна п’ятниця: магазини можуть працювати.

Однак слід зазначити, що у Страсну п'ятницю деякі магазини можуть змінити графік роботи, або взагалі не працювати. Тому переконайтеся заздалегідь, чи зможете ви прийти за покупками тоді, коли вам потрібно.

Традиції та звичаї Великодня