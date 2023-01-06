Завершення різдвяних свят. У центрі Праги пройде традиційний парад Трьох королів

Якщо для християн східного обряду Різдво тільки починається, то для християн західного сьогоднішній день означає завершення різдвяних свят. Тому у містах Чехії проходять різні заходи, пов'язані з цією датою. Зокрема, в історичному центрі Праги відбудеться парад Трьох королів на верблюдах. Це культурне дійство, яке щороку проходить не лише у столиці.

Процесії передуватиме благословення колядників, які напередодні Нового року розпочали традиційний збір коштів для нужденних «Tříkrálová sbírka», що триватиме до 15 січня. Благословення відбудеться о 15 годині у костелі Святого Томаша, що знаходиться на Йозефській вулиці.

Після цього о 15 годині 30 хвилин його учасники на чолі з трьома королями на верблюдах вирушать через Карлів міст до Староміської площі. Саме там о 17 годині прозвучить чеська різдвяна меса «Hej, mistře» Якуба Яна Риби у виконанні хору та оркестру Святого Якова під керівництвом Яна Резека із солістами Національного театру. Опівдні під Карловим мостом відбудеться традиційний заплив моржів.

Процесія Трьох королів також пройде у Брно, Пршибрамі та інших чеських містах.