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ZprávyУкраїнські новиниЗавершення різдвяних свят. У центрі Праги пройде традиційний парад Трьох королів

Завершення різдвяних свят. У центрі Праги пройде традиційний парад Трьох королів

Наталія Драган
Foto: Arcidiecézní charita Praha, Facebook

Ілюстраційне фото.

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11:30

6 січня у Празі відбудеться традиційна процесія на чолі з трьома королями на верблюдах. На захід запрошуються всі бажаючі, зокрема родини з дітьми.

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Якщо для християн східного обряду Різдво тільки починається, то для християн західного сьогоднішній день означає завершення різдвяних свят. Тому у містах Чехії проходять різні заходи, пов'язані з цією датою. Зокрема, в історичному центрі Праги відбудеться парад Трьох королів на верблюдах. Це культурне дійство, яке щороку проходить не лише у столиці.

Процесії передуватиме благословення колядників, які напередодні Нового року розпочали традиційний збір коштів для нужденних «Tříkrálová sbírka», що триватиме до 15 січня. Благословення відбудеться о 15 годині у костелі Святого Томаша, що знаходиться на Йозефській вулиці.

Після цього о 15 годині 30 хвилин його учасники на чолі з трьома королями на верблюдах вирушать через Карлів міст до Староміської площі. Саме там о 17 годині прозвучить чеська різдвяна меса «Hej, mistře» Якуба Яна Риби у виконанні хору та оркестру Святого Якова під керівництвом Яна Резека із солістами Національного театру. Опівдні під Карловим мостом відбудеться традиційний заплив моржів.

Процесія Трьох королів також пройде у Брно, Пршибрамі та інших чеських містах.

Крім того, 6 січня у Чехії пов’язане з колядуванням та освяченням домівок. Цього дня на дверях своїх будинків чехи святою крейдою пишуть напис «К+М+В». Однак це не початкові літери імен королів, а абревіатура латинського напису «Christus mansionem benedicat», що означає «Христос, благослови цей дім».

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