Знайдіть свою школу. «Schola Pragensis» допоможе обрати навчальний заклад у Празі

Щороку Празька міська рада організовує ярмарок «Schola Pragensis», який, за словами організаторів заходу, допоможе десяткам тисяч школярів обрати середню школу у Празі.

Захід проходить у празькому Конгресовому центрі і триватиме до 26 листопада включно. На ньому будуть представлені стенди різних середніх шкіл - від середньо-професійних училищ, промислових шкіл та консерваторій до ліцеїв та гімназій. Тож діти матимуть можливість обрати для себе майбутню школу і поспілкуватися з вчителями та учнями просто на місці.

Для кращої орієнтації на ярмарку відвідувачі можуть скористатися мобільним додатком «Schola Pragensis», в якому є не лише мапа заходу, але й навчальні відео з вибору шкіл та окремих спеціалізацій, а також каталог усіх середніх шкіл у Празі.

Захід відбувається у Конгресовому центрі Праги (входи № 2 і 3) за адресою 5. května 1640/65, Praha 4-Nusle з 9 до 18 години. У суботу, 26 листопада, ярмарок триватиме з 9 до 15 години.

Для дітей та батьків, які традиційно супроводжують своїх дітей на ярмарок, вхід безкоштовний.