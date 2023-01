Babiš narazil na silného protivníka. Kdo v této volbě ovlivňuje voliče?

Do historie se letošní prezidentská kampaň zapíše Babišovým sloganem „Nezavleču zemi do války“. Od začátku kampaně bylo jasné, že se emotivní téma ozbrojeného konfliktu takřka v sousedství, na Ukrajině, v prezidentské kampani prosadí. Neznámou bylo jen to, v jaké podobě se zjeví na billboardech u českých silnic. A jak vážně to může destabilizovat Česko.