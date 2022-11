Babišova prezidentská strategie? Chce zopakovat Zemanův fígl

Analýzu si také můžete poslechnout v audioverzi.

Co se v analýze dočtete Andrej Babiš sice slibuje, že jeho prezidentská kampaň nebude útočná. Už první kroky ale naznačují, že ve skutečnosti bude přesně opačná. Vyhrocená a ostře protivládní.

„ Babiš neumí vést autentickou, smířlivou kampaň. Jeho podání hodného důchodce je křečovité a krajně nedůvěryhodné,“ říká Jakub Hussar, autor několika prezidentských kampaní.

Experti očekávají agresivní, řvavou kampaň. Babiš chce oslovit lidi, kteří dříve volili Zemana. Ti ale miliardáře považují za součást nenáviděného establishmentu. Aby tuto nálepku smyl, o to víc bude muset v kampani přitvrdit.

Dalším pilířem kampaně bude zdiskreditování dvou dalších favoritů, Petra Pavla a Danuše Nerudové. Babiš hodlá oba kandidáty spojovat se současnou vládou a jejími kroky.

Andrej Babiš zahájil kampaň pokusem o státnický projev a ujišťoval novináře, že nepovede vyhrocenou, rozeštvávací kampaň. Už z prvních zpráv o tom, na co jeho tým v kampani sází, je ale jasné, že role „smířlivého kandidáta“ mu dlouho nevydrží. Slovy klasika – tygr se vegetariánem nestane.

Koneckonců jeho PR tým si „klidnou polohu“ už v minulosti lehce testoval, ale nefungovalo to. Mimo jiné proto, že to není Babišova přirozenost a vypadával z role, kdykoli ho někdo rozčílil. „Babiš neumí vést autentickou, smířlivou kampaň. Jeho podání hodného důchodce je křečovité a krajně nedůvěryhodné,“ hodnotí autor několika prezidentských kampaní a zakladatel agentury První prezidentská Jakub Hussar.

Už z úvodní tiskovky a hlavního hesla „Pomáhá lidem, proto Babiš“ je zřejmé, že kampaň bude ostře protivládní. Šéf hnutí ANO zmínil, že ke konečnému rozhodnutí ho vyprovokoval fakt, že „vláda Petra Fialy málo pomáhá lidem.“ A rýpl si i do ostatních prezidentských kandidátů, které označil za „vládní“.

Pojede tam, kde je krize

Jak bude vypadat Babišova strategie? Ještě víc napoví, jak se hnutí ANO chystá vést kampaň v regionech. Už o víkendu dostali krajští manažeři zadání: vytipujte města, továrny a firmy, na které nejvíc dopadá ekonomická a energetická krize.

Jako první šéf hnutí ANO zamíří do Ústeckého kraje, tedy do historicky oslabeného regionu, na jehož obyvatele ekonomické krize dopadají nejtíživěji. Babiš plánuje, že se tam setká s občany v Bílině, zajede do domova důchodců nebo se zastaví v květinářství, které muselo „upravit sortiment kvůli krizi“.

Podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka bude kampaň jiná než ta, se kterou Babiš objížděl regiony v létě. Obytný vůz v ní bude hrát maximálně vedlejší roli. Setkání s občany se přesunou dovnitř, jednak kvůli počasí, jednak kvůli odpůrcům.

„Letní kampaň byla venku, což umožnilo, aby tam vystoupili různí oponenti, kteří rušili, pískali, pouštěli tam třeba sekačku na trávu. A pak tam nebyl takový prostor pro diskusi,“ vysvětluje Havlíček. „Samozřejmě budeme i poukazovat na to, co dělá vláda špatně. Pak také bude záležet na tom, co budou chtít řešit ti lidé a tam si myslím, že nespokojenost s vládou bude.“

Je to strategie, která utvrdí Babišovo tradiční voličské jádro, což ale ke zvolení stačit nebude. Babiš se tedy podle všeho pokusí docílit stejného efektu, jaký se povedl Miloši Zemanovi v poslední volbě – vyprovokovat k účasti ve volbách nerozhodnuté voliče.

„To je obvykle nejsnadnější skrze negativní emoce. Vzpomeňme na Zemanovy slogany typu Stop imigrantům a Drahošovi, které mu přinesly vítězství. Měli bychom se připravit na velmi agresivní a řvavou kampaň,“ říká expert Hussar.

Chce nespokojené, ještě přitvrdí

Když se podíváme na loňské výsledky sněmovních voleb, vidíme, že Fialův kabinet je vládou menšiny. Uspěl díky tomu, že skoro milion hlasů propadnul u stran, které nepřekonaly pětiprocentní hranici. V prezidentské volbě žádné hlasy nepropadají.

Loňské volby ukázaly, že společnost je rozdělena zhruba takto: Vládní pětka (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti, STAN) – získala dohromady 2,3 milionu hlasů. Opozice (ANO a SPD) plus propadlíci (Přísaha, ČSSD, KSČM, Trikolóra) byli dohromady silnější – 2,8 milionu hlasů. Proto je Babišovou strategií být hlavním oponentem Fialovy vlády a pokusit se pod sebe shromáždit všechny dnes roztříštěné nespokojené hlasy.

Jenže miliardář to bude mít ve srovnání s Milošem Zemanem o něco těžší – řada jeho někdejších voličů, která se dnes schází na protivládních demonstracích, považuje Babiše za součást nenáviděného establishmentu. Aby se Babišovi podařilo tuto nálepku smýt, o to víc bude muset v kampani přitvrdit.

Hnojomety, vzor Zeman

Druhým pilířem kampaně – také prověřeným v předchozích prezidentských volbách – bude zdiskreditování dvou dalších favoritů, Petra Pavla a Danuše Nerudové. Andrej Babiš hodlá oba kandidáty spojovat se současnou vládou a jejími kroky.

Pavel s Nerudovou se mohou bránit jen obtížně. Ač oba zdůrazňují, že jsou občanští a nadstraničtí kandidáti, koalice Spolu je oba veřejně podpořila. A ani Pavel, ani Nerudová se nemohou proti vládě vymezit příliš ostře, protože jádro jejich elektorátu jsou zároveň voliči jedné z vládních koalic.

„Babiš má šanci zvítězit v druhém kole, pokud budou – odpusťte mi ten termín – zásobníky hnojometů nabité k prasknutí a jemu se podaří vyhrabat nebo uměle vytvořit nějaké devastující kompro na zbytek pelotonu,“ dodává Hussar.

Proti Petru Pavlovi hodlá Babiš využít pochybnosti o jeho komunistické minulosti. Může se to zdát paradoxní vzhledem k Babišově vlastní předrevoluční historii, ale jen na první pohled. „Už současné útoky na generála Pavla naznačují, že to bude směr antikampaně proti němu. Jestli něco víme už z dlouhodobých voličských trendů, voliči hnutí ANO jsou schopni relativně spoustu věcí Andreji Babišovi prominout, kdežto voliči demokratického bloku jsou o dost náročnější,“ myslí si Michal Kormaňák, datový analytik z agentury Ipsos.

Na Nerudovou zatím Babiš útočil ve smyslu, že nemá žádné názory. Mohl by ale zpochybnit například její působení na univerzitě, která se potýkala s kauzou udělování titulů. Babišovi navíc hraje do karet, že proti sobě půjdou i oba kandidáti navzájem – Nerudová a Pavel se pravděpodobně budou přetahovat o podobné voliče a o postup do druhého kola.

Nejoblíbenější poloha: jsem oběť

Andrej Babiš hned první den nasadil svou nejoblíbenější polohu – jsem oběť, nemám moc šancí, všichni půjdou proti mně, do toho spiknutí u soudu, chtějí mě zastavit. Šéf hnutí ANO už má z několika kampaní vyzkoušeno, že role „otloukánka“ funguje hlavně u žen –důchodkyň, které mají potřebu se ho zastat.

Do této polohy patří i opakované zdůrazňovaní toho, že nemá šanci. Je výhodné nejít do voleb jako favorit. Interpretace dnešních průzkumů, podle nichž Babiš postoupí do druhého kola a v něm zaručeně prohraje s kýmkoliv, je nepřesná. „Ty průzkumy zohledňují jen názory zhruba poloviny voličů, kteří už ví, koho budou volit. Jenže celá druhá polovina pořád váhá a je nerozhodnutá,“ říká politolog Lubomír Kopeček.

Nesedí ani odkaz na nedávné senátní volby s argumentem, že přece jasně ukázaly, jak v dvoukolovém systému nemá nikdo z hnutí ANO šanci. Jenže ve srovnání s prezidentskými volbami měly třetinovou účast.

Agentura Median, která dlouhodobě sleduje nálady veřejného mínění, si při zkoumání podrobných čísel všimla, že Andrej Babiš se může opřít o nejvíc přesvědčených a již rozhodnutých voličů.

„Tři měsíce před prezidentskou volbou už 52 procent jeho příznivců deklaruje, že určitě k volbám půjde a určitě bude volit jeho. Pro srovnání, u Petra Pavla si je takto jistých jen 27 procent fanoušků a u Danuše Nerudové dokonce jen 17 procent,“ říká ředitel Medianu Přemysl Čech.

Rozhodnutí padlo před 10 dny

Hnutí ANO, jak už je u něho zvykem, hledalo svého prezidentského kandidáta hodně vědecky. Nechalo si dělat průzkumy, v nichž testovalo spoustu jmen. Nikdo, ve srovnání s předsedou hnutí Babišem, nedopadl moc dobře. Ani Alena Schillerová, Karel Havlíček či Radek Vondráček, neměli jistotu postupu z prvního kola do finále. Takovou ostudu si hlavní opoziční síla nemůže dovolit.

Své rozhodnutí Babiš probíral jen se svými marketingovými poradci, z hnutí ANO pak jen s dvojicí Schillerová–Havlíček. Což někteří členové vedení hnutí nesli nelibě, připadali si odstrčení. To vyvrcholilo porušením dohody, že se celá věc veřejnosti oznámí v pondělí ve 12:30, po jednání předsednictva. Babiš to ale bez ohledu na kolegy nakonec udělal sám o den dříve v TV Nova.

„V poslední době sleduji, že se vyčlenila skupina, která se rozhoduje tak, jak chce pan předseda, a ostatní názory nejsou moc vnímány,“ postěžoval si místopředseda hnutí a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

„Rozhodnutí, že to bude Andrej Babiš, padlo asi před deseti dny. Nakonec zvítězily pragmatické argumenty nedívat se jen na průzkumy, ale na to, co bude hýbat společností za dva až tři měsíce, sociální klima se mění. Lidé budou prezidenta vnímat jako krabičku poslední záchrany, jako ruční brzdu,“ vysvětluje první místopředseda ANO Havlíček.

Cesta ke krabičce poslední záchrany byla dlouhá, Babišovi se do toho zpočátku nechtělo. Oblíbeným řešením ANO v takových momentech vždy bylo přitáhnout někoho zvenčí, nezpochybnitelnou autoritu. To fungovalo před lety, jenže s populistickým hnutím se už dnes nikdo nechce „ušpinit“.

Další variantou do hry o trůn na Hradě se stal herec, diplomat a bývalý ministr obrany Martin Stropnický, aktuálně velvyslanec v Izraeli. O něm jako prezidentském kandidátovi uvažovalo hnutí ANO už před pěti lety, ale nakonec raději podpořili obhajujícího Miloše Zemana. Ani Stropnického šance v průzkumech nebyly kdovíjaké, nakonec sám odmítl. Úvahy o jeho kandidatuře definitivně uťalo až vystoupení jeho manželky, herečky Veroniky Žilkové, jež po rozchodu začala pálit ostrými a zveřejňovat detaily ze společného života.

Psi, houby, kočky… typický Čech

Počátkem října bylo jasné, že do toho bude muset jít hlavní a vlastně jediná hvězda hnutí, samotný Andrej Babiš. Na svých sociálních sítích se začal prezentovat jako typický Čech – fotografie se psy a kočkami nebo video z houbaření v lese.

Přitom původně se mu opravdu moc nechtělo. Při objíždění země s obytňákem opakovaně slyšel od svých příznivců přání, že by ho raději viděli znovu jako premiéra než prezidenta na Hradě.

„Dlouho jsem přemýšlel, jestli mám kandidovat, nebo počkat a svést další souboj se současnou vládou o post premiéra. Ta má i po porážce v komunálních volbách nulovou sebereflexi a šance na předčasné volby je malá, protože vládní většina bude držet spolu,“ vysvětloval Babiš v pondělí.

Je mu 68 let, sedět v opozičních lavicích a čekat další tři roky na sněmovní volby se mu nechce, ani ho to nebaví. A do toho se blíží rozsudek u soudu v kauze Čapí hnízdo, který se pro Babiše po výpovědích svědků nevyvíjí úplně dobře. Široká prezidentská imunita, jež zajištuje zastavení jakéhokoliv probíhajícího stíhání, by se hodila.

Prezident drsňák

Andrej Babiš teď musí přesvědčit své příznivce, že i jako prezident pro ně dokáže něco zařídit. Už na první tiskovce proto mluvil hlavně k nim, když apeloval na lidi, aby nevěřili tomu, že prezident nic nezmůže a jeho role je jen reprezentativní. „Prezident může tlačit na jakoukoliv vládu, aby pracovala a starala se o lidi v naší zemi,“ ujišťoval.

Podle lidí v hnutí ANO v rozhodnutí jít do toho přispěly i nejnovější problémy hlavního favorita Petra Pavla. „Tím, jak se zveřejňují nové a nové detaily z jeho komunistické minulosti u vojenské rozvědky, se vlastně pomáhá Babišovi. Jeho kritici už mu nebudou moc s takovou intenzitou předhazovat estébáctví, když totéž u Pavla tolerují a omlouvají,“ říká jeden z poslanců hnutí ANO.

Geniální start

Způsob samotného oznámení kandidatury lze z pohledu Babiše označit za „geniální“. Jednak všechny napínal a držel v nejistotě, když čekal téměř do poslední chvíle. Pak v neděli odpoledne jel věc oznámit do Lán jako prvnímu Miloši Zemanovi, aby získal jeho podporu. Dočkal se – prezident už odpískal Josefa Středulu, který má problémy sehnat podpisy a zpackal odborářskou demonstraci. Andrej Babiš tím získal jistotu, že mu na levici nikdo nebude vážně konkurovat a brát hlasy.

A finále přišlo v neděli večer. Babiš nečekaně změnil původní záměr, že ANO oznámí kandidaturu v pondělí ve 12:30 hodin poté, co ji projedná a schválí předsednictvo hnutí. Domluvil se s nejsledovanější TV Nova, kde to oznámil v živém vstupu v hlavní zpravodajské relaci.

Pondělní akce už tak byla hlavně o prezentaci podoby kampaně. Ústředním sloganem je „Pomáhá lidem, proto Babiš“. Další hesla jsou evidentně z průzkumu hnutí ANO, kde se svých příznivců ptali, co nejvíc oceňují na Babišovi: Zkušený politik, Akční, Krizový manažer, Bojuje za Česko, Neuhne mocným, Pomáhá lidem, Prezident, ne loutka.

On sám bere bitvu o Hrad jako odvetu za sněmovní volby v říjnu 2021, s jejichž výsledky se nikdy nedokázal smířit, protože koalice považuje za podvod.