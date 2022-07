Zprávy z bojiště: Ruská zásobovací mizérie pokračuje

Na dalších částech fronty, u Doněcka a Záporoží, docházelo k ostřelování a útokům (i protiútokům) pouze v malém měřítku. Podle některých zpráv ruská armáda do těchto oblastí přesouvá nové jednotky. Podle analytiků ovšem spíše v obavě z ukrajinského protiútoku než jako přípravu na vlastní ofenzívu.

Na chersonské frontě se ruské jednotky údajně pokusily zlikvidovat předmostí za řekou Inhulec, které si Ukrajina vytvořila během nepodařené ofenzívy na konci května, zřejmě však bezvýsledně. Ukrajinská strana také intenzivně ostřelovala ruskou vojenskou základnu u města, zřejmě se značnými ztrátami na životech i materiálu. Začátek mnohokrát avizované ofenzívy to ovšem nebyl.

Rusko má zjevně stále dost prostředků na to, aby nedostatek pěchoty alespoň prozatím dokázalo do značné míry vyřešit. Kvalita této pěchoty bude těžko vysoká, na výcvik je málo času, ale jak už jsme mnohokrát opakovali, pro ruské velení je hlavní zbraní dělostřelectvo.

Byť tedy doplnění stavu části jednotek je určitě jedním z důvodů snížené ruské aktivity na frontě, nemusí to být důvod jediný. Z ruského hlediska by nepochybně dávalo smysl využít vítězství u Lysyčansku a zatlačit ukrajinské jednotky ještě dále na západ. V prvních dnech po obsazení města také v oblasti západně od města probíhaly silné boje, ale jejich intenzita v posledních dnech výrazně poklesla.

Nejzranitelnějším bodem celého systému jsou samotná odpalovací zařízení. Nejlepší zbraní pro tento účel by bylo podle analytiků letectvo, ovšem ruské letouny se hlouběji na ukrajinské území příliš neodvažují.

Rusko má samozřejmě k dispozici i průzkumné prostředky, které dohlédnou do ukrajinského území i bez přímého přeletu nad ním: od družic po letadla „včasné výstrahy“ ( Berijev A-50 ). Zatím evidentně příliš nepomohly. Možná je detekce HIMARS nad jejich možnosti, možná je to jen otázka způsobu nasazení, nedokážeme posoudit.

Nové ukrajinské raketové systémy by mohlo samozřejmě minimálně zničit i ruské dělostřelectvo; na takovýto cíl by se munice nejspíše i v současné relativní nouzi našla. Dělostřelectvo má k dispozici velké množství relativně jednoduchých, ale efektivních bezpilotních prostředků, především typu Orlan-10. Ty mohou působit poměrně úspěšně i několik desítek kilometrů za frontou a jsou konstruovány právě tak, aby dokázaly objevit cíle typu dělostřeleckých systémů.

I v Rusku se objevují hlasy (jeden příklad za všechny) pochybující, zda vysoce centralizovaná ruská armáda dokáže na nový systém přejít. Ale ukrajinská armáda, která je také dědičkou sovětských ozbrojených sil, to v posledních letech zvládla, když předtím zažila doslova katastrofální ztráty muničních skladů. Bylo by tedy krátkozraké předpokládat, že ruské síly toho nebudou schopny.

Změna ovšem nejspíše nebude bezbolestná. Ruská logistika využívala zatím cestu nejmenšího odporu: munice a další zásoby putovaly po železnici co nejblíže k frontě, do velkých centrálních skladů, odkud to bylo jen pár desítek kilometrů za frontu.