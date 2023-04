Úniky informací z Pentagonu: Předpovědi nevyšly, Ukrajina zpravodajce překvapila

Slabiny ukrajinské armády, přítomnost západních speciálních jednotek na Ukrajině nebo náznaky, že americké zpravodajské služby pronikly hluboko do struktur ruského režimu. To jsou jen některá odhalení z utajovaných dokumentů amerického ministerstva obrany. Americké úřady už kvůli jejich zveřejnění zadržely a obvinily 21letého zaměstnance národní gardy státu Massachusetts Jacka Teixeiru.

„Je to problém pro obraz Ameriky ve světě. Rivalové jako Rusko nebo Čína s tím samozřejmě budou pracovat,“ říká v rozhovoru pro podcast 5:59 diplomat a spolupracovník think tanku Atlantic Council Petr Tůma . Zmiňuje, že například Rusové se teď mohou snažit přesvědčit politiky v Soulu - ale nejen tam - aby byli vůči Spojeným státům opatrnější.

Moskva ale může díky uniklým materiálům zjistit, jakým způsobem Američané pronikli do ruských struktur, a následně podniknout protiopatření. Podle Tůmy to může narušit schopnost Američanů získávat v Rusku informace a tak i na nějaký čas oslabit západní podporu poskytovanou ve válce Ukrajincům.

Na druhou stranu by ale Kyjev z důsledků kauzy mohl i těžit. Zveřejněné materiály totiž potvrzují to, co jsme podle experta „všichni nějakým způsobem tušili“ - že nedostatek zbraní a munice může Ukrajinu už brzy výrazně hendikepovat. „Spojence Ukrajiny, kteří ještě nedělají všechno, co by mohli, to může motivovat k posílení své podpory,“ myslí si Tůma.