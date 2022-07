Vytoužená pomoc hasičům v Hřensku se zřejmě blíží. Jenže hrozí i potíže

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

„V každém případě bychom potřebovali déšť, a to v co největší možné míře. Jakákoli kapka vody, která spadne z nebe, je velmi vítaná,“ řekl dnes mluvčí správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

První ojedinělé bouřky nebo přeháňky se podle meteorologů mohou objevit už dnes odpoledne. „Je vysoká pravděpodobnost, že zaprší. Ale nedá se přesně říct, kolik toho bude,“ uvedla meteoroložka Klára Bubnová z pobočky ČHMÚ v Ústí nad Labem.

Pršet by mělo především dnes večer a v sobotu přes den. „Hlavní srážky čekáme až na bouřkovém systému, co přijde z Bavorska, spíš ve večerních a nočních hodinách. Bouřky mohou být výjimečně i silné, pokud by se tam něco trefilo, úhrny mohou být kolem 40 milimetrů,“ řekla Bubnová.

Upozornila ale na to, že bouřky jsou lokálním jevem. „Nedá se tedy přesně říct, jestli se trefí v národním parku, nebo o deset kilometrů vedle,“ dodala.

Na déšť na Hřensku netrpělivě čekají, bouřky by ale mohly práci záchranářům ještě více ztížit. „Kdyby byla bouřka a foukal by vítr, byla by to pro nás komplikace. Pokud bude pršet, to je pro nás naopak výhoda,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.

Nesmí se zhoršit viditelnost

Zásadní pro záchranáře je kromě srážek také stav vzduchu. „Nejhorší by bylo, kdyby se nějakým způsobem zhoršila viditelnost. Potom by hasiči nemohli mít leteckou podporu letadel a vrtulníků, které zasahují,“ upozornil Salov.

„Vždy přizpůsobujeme naše postupy měnícím se podmínkám. Pokud by se situace zhoršila, letadla by se samozřejmě okamžitě stáhla,“ doplnil Marvan.

Záchranáři budou na místě v plném nasazení i v případě, kdyby zapršelo. „Zdá se, že nebudou tak velké srážky, aby došlo k úplnému uhašení požáru. Plochy bude navíc potřeba v následující době trvale monitorovat, protože tady bude spousta ložisek v zemi, která budou horká. Spousta materiálu bude žhnout ,“ vysvětlil Salov.

Dodal, že ložiska budou muset uhašovat individuálně, aby se požár například v případě větru znovu nerozdmýchal.

Vítr by mohl pomoct

Vítr by v nejbližší době měl být podle meteoroložky Bubnové spíš slabší, a to i přes noc. V bouřkách může ale zesílit, více se potom rozfouká od severozápadu od zítřejšího odpoledne.

„Vítr společně s deštěm je hlavní faktor, který určí, jak to v parku bude vypadat. Pokud zaprší, vítr by nemusel mít na šíření významnější roli. Spíš by pomohl, kdyby rozfoukal kouř a zlepšil podmínky v ovzduší. Ale pokud deště moc nebude, bude samozřejmě dělat problém,“ vysvětlila. Foukat bude celý víkend, až v neděli večer by se měl vítr uklidňovat.