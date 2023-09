Ministr Válek předvádí v kauze IKEM trestuhodnou nemotornost

Dejme tomu časovou posloupnost: V polovině července jsme poprvé napsali, že v Institutu klinické a experimentální medicíny panuje dusno. Respektovaní profesoři medicíny tvrdili, že na ně ředitel nemocnice IKEM Michal Stiborek vytváří nepřípustný nátlak. „Nemám žádné zásadnější zprávy z nitra nemocnice o tom, že by tady byla nějak zásadně napjatá situace,“ tvrdil nám tehdy Válek .

Jenže podle dokumentů a svědectví takové zprávy měl. A jeho reakce? „Pan ministr si kolegy poslechl a pak řekl: A proč to nedáte novinářům?“ popsal později schůzku s ministrem uznávaný kardiochirurg Jan Pirk. Sama o sobě ta věta z úst ministra zní jako rezignace na jeho povinnosti.

To bylo první dějství. Druhé se odehrálo na stránkách Seznam Zpráv v polovině srpna. Doložili jsme , že šéf špitálu Stiborek má výnosný, ovšem eticky pochybný vedlejší byznys – půjčuje miliony za horentní úroky.

Etickou rovinu úvěrového byznysu nechal úplně stranou, což lze ve zpětném pohledu považovat za minimálně politicky krátkozraké. Trvalo to ještě další tři dny, než pochopil neudržitelnost situace a dal Stiborkovi ultimátum.

Mezitím se mu podařil další přešlap. Nechal si nabulíkovat (v lepším případě), že Stiborek je držitelem „nejpřísnějších bezpečnostních prověrek“. Trvalo nám jen několik desítek minut, než jsme si byli jistí, že je to lež – Stiborek měl naopak pouze to nejnižší prověření , které Národní bezpečnostní úřad uděluje.

Ani to ale Válka nepřinutilo, aby se zorientoval. Na místo šéfa, byť pověřeného, posunul Stiborkova náměstka Jiřího Malého. Doprovodil to slovy, že dosavadní muž číslo dvě má být tím, kdo situaci v IKEM uklidní, a přidal hlášku, že nechce výběr nového, plnohodnotného ředitele uspěchat.

Poslední dějství se odehrálo v úterý, kdy do instituce, která má být výkladní skříní českého zdravotnictví, napochodovali vyšetřovatelé hned ze dvou policejních útvarů: z Generální inspekce bezpečnostních sborů a z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Ti první se věnují nátlaku, který měl Stiborek na své podřízené údajně vyvíjet, ti druzí se zaměřují na finanční zločiny.

Přesto Válek opět situaci zlehčoval s tím, že „ty morálně odsouzeníhodné kauzy bývalého ředitele se netýkaly toho, co dělal v rámci IKEM, ale toho, co dělal mimo IKEM“. Mluvil tak v době, kdy už v nemocnici leželo povolení k domovním prohlídkám a on díky němu mohl mít další informační náskok.