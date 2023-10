Odvolání Ševčíka uvázlo na mrtvém bodě

Na začátku července 2021 jsme zveřejnili dokumenty z do té doby neznámé minulosti Ševčíka, kterého před revolucí lákala do svých řad komunistická vojenská rozvědka. Z listin vyplynulo, že Ševčík se v letech 1987 a 1988 scházel s vojenskou rozvědkou, která měla v plánu pozdějšího ekonomického experta hnutí Trikolora vyslat do zahraničí – konkrétně do Rakouska na Vídeňskou univerzitu, kam se Ševčík chystal na stáž z VŠE.