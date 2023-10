Sliboval miliony, místo toho utrácel za auta. Naletěl i Faltýnkův syn?

Čtete ukázku z newsletteru Kauzy Seznam Zpráv, ve kterém každý pátek reportéři z našeho investigativního týmu shrnují podrobnosti a zákulisí nových kauz z vysoké politiky i byznysu. Pokud vás newsletter zaujme, přihlaste se k odběru!

Syn poslance Jaroslava Faltýnka, někdejší pravé ruky Andreje Babiše, nasměroval miliony k muži, který je měl zhodnocovat na burze, ač na to neměl licenci. Skončilo to policejním stíháním a obstavením peněz. To je ve zkratce nejpozoruhodnější případ, který jsme v posledních dnech popisovali.

Faltýnek mladší poslal miliony Radimu Volnému. Je mu 25 let, pochází ze dvoutisícové vesnice Raškovice na Ostravsku. Kde bydlí nyní, není jasné. Stejně jako to, čím se živí.

Oficiálně má trvalé bydliště na obecním úřadě. V obci žijí jeho rodiče. Když u jejich dveří zazvonila reportérka Seznam Zpráv, jeho otec rovnou zakřičel: „Vypadněte.“

Mladíkovi bez referencí přesto přišlo během necelého roku a půl na soukromé bankovní účty více než 65 milionů korun. Faltýnek mladší byl jen jedním z desítek lidí, kteří mladíkovi svěřili své peníze.

Proč? To je pro nás zatím záhadou. Vyšetřovatelé, s nimiž Volný na rozdíl od nás mluvil, našli spíše důvody, proč mu peníze nesvěřovat. Když se jej například ptali, proč nepodával daňové přiznání, řekl jim: „Pro mě je administrativa, smlouvy a podobně španělská vesnice.“

Nakonec investoval – neúspěšně – jen něco málo, zato více než sedm milionů korun utratil na vlastní potřeby. Nejprve si koupil sportovní BMW 650i. Poté, co vůz naboural, jezdil v Mercedesu CLS 53. Z financí klientů si platil dovolenou nebo si nakoupil přístroje značky Apple za 200 tisíc.

Pohyby na jeho účtech zaujaly „cifršpiony“ z Finančně analytického úřadu, kteří nakonec zbývající peníze obstavili. Až potud je případ celkem přehledně popsaný. Čemu však v redakci stále nerozumíme, je to, proč mu někdo vůbec uvěřil a pustil se s ním na tenký led investic.

Buď je Faltýnek mladší ještě lehkovážnější, než by nás kdy napadlo, anebo má tenhle kriminální příběh ještě jiné vysvětlení – o investování nikdy moc nešlo a nabízel svým klientům i onačejší služby. Napadá mě, zda třeba Radim Volný neprovozoval i prádelnu.

Uvidíme, možná tomu ještě přijdeme na kloub.

Co jsme také zjistili

Tunel pod Prahou. Je to největší zakázka v Praze za posledních 15 let. Reportér Vojta Blažek popsal skrytou hru, která se kolem tendru za 30 miliard na nové metro D odehrává. E-maily a dokumenty, které se mu podařilo získat, naznačují, že firmy z rodiny Metrostavu skrytě spolupracovaly na získání zakázky. To byl první výsledek jeho pátrání.

V pokračování upozornil na lži, které se objevily v oficiálních podkladech. Vítězná Subterra z koncernu Metrostavu například tvrdila, že tunel postaví stavař, který v minulosti pracoval na špičkových projektech. Jenže ve skutečnosti v té době neměl ani titul z vysoké školy.

Ale ani to nebyl konec. Objevily se další příklady zfalšovaných životopisů manažerů, díky nimž Subterra nasbírala v soutěži potřebné body. O námitkách se bude rozhodovat příští týden, Vojta Blažek bude u toho.

Žena na svém místě. V úterý jsme zjistili a napsali, že si příbramská nemocnice najala jako koordinátorku veřejných zakázek Luciu Novanskou, manažerku, která za ohýbání tendrů skončila ve vězení. Kriminální spolupráce s Davidem Rathem a spol. jí vynesla šestiletý trest vězení. Její aktuální angažmá pobouřilo i některé tamní lékaře. Ředitel nemocnice Stanislav Holobrada, jinak sociální demokrat, se jí ovšem zastával a v jeho slovech bylo možné číst víc, než nejspíš zamýšlel.

„Kdyby nedodržela to, že bude mlčet, buď by se hodně věcí rozhýbalo, nebo by mohla skončit špatně,“ pravil šéf příbramského špitálu.

Překlad jeho slov je znepokojivý: Nesnažil se pomoci napravené hříšnici, spíš jí podal pomocnou ruku za to, že u soudu mlčela a do korupční aféry nestáhla další prominenty. Při detailní znalosti případu si dovolím připomenout, že vyšetřovatelé tehdy nasvítili jen úzkou výseč úplatkářského schématu, které ve Středočeském kraji za Ratha fungovalo.

O den později už bylo všechno jinak. Novanská sama v nemocnici ukončila svůj pracovní poměr, jak zachytil Radek Nohl. Ředitel Holobrada zůstává.

Dětský domov bez Vánoc. Pokud vás minula kauza kolegyně Kristiny Cirokové, která mapovala skandální poměry v Dětském domově Nechanice, určitě si pusťte její videoreportáž. Podle svědectví, které získala, ředitel Luboš Holeček nepředával dětem ani vánoční dárky, které do domova posílali dobrodinci. Když se při kontrole otevřely sklady, byly až po strop nacpané prezenty od sponzorů. Jeden příklad za všechny: na jednom balíku bylo napsáno „Pro Elišku, dva roky“. Eliška ale už chodí do první třídy.

Další pátrání ukázalo, že jestli něco Holeček náležitě opečovával, bylo to jeho vlastní konto. Trikem si příjem navýšil natolik, že vydělával víc než premiér. Potvrdil tím tezi, že ve školství je – pro dostatečně otrlé – peněz dost. Ředitel Holeček skončil.

Nové svědectví v kauze byty. Adéla Jelínková a Lukáš Valášek se vrátili ke kauze manipulací s brněnskými městskými byty. Zjistili, že jedna ze stíhaných podnikatelek promluvila a přiznala se: „Vybírali jsme úplatky za městské byty.“ Stíhaná skupina zkasírovala miliony i za bydlení přidělené příbuzným primátorky Markéty Vaňkové. Vaňková stále zůstává primátorkou.

Absurdní od začátku do konce. Inspekce dala k ledu případ bývalého náčelníka Vojenské policie Otakara Foltýna. Prověřovala ho kvůli tomu, že sestavil zvláštní tým na rozkrývání možné korupce při armádních zakázkách. „Představa, že náčelník Vojenské policie přemluví nejméně sedm kriminalistů Vojenské policie, které prakticky nezná, k protiprávní činnosti, je až absurdní,“ stojí v usnesení, které Seznam Zprávy mají k dispozici.

Vše odstartovala série článků Jana Hrbáčka v Ekonomickém deníku, který s odkazem na anonymní zdroje psal, že Foltýn zakládal „protizákonnou spikleneckou buňku, která chtěla shromažďovat informace o všem a všech“. Foltýn kvůli vylhané kauze u Vojenské policie skončil.