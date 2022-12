Několik vět z posudku na Babiše jr.: Je nemocný, ale nyní v dobrém stavu

Posudek se týká zdravotního stavu Andreje Babiše mladšího, který je v kauze Čapí hnízdo důležitým svědkem. A to proto, že vypověděl, jak to bylo s akciemi Farmy Čapí hnízdo. O ní obžalovaný Babišův otec tvrdí, že to byla rodinná firma, avšak Babiš junior jako svědek řekl, že on akcie nikdy neměl a že na dokumentech, že je převzal, byl zfalšován jeho podpis.